أطعمة تسبب دهون البطن.. منها حبوب الإفطار والبرجر والبطاطس المقلية

كتبت ميرفت رشاد

كل شخص لديه قدر من الدهون الحشوية "دهون البطن"، عادة ما تشكل حوالي 10 في المائة من الدهون الصحية الطبيعية التي يحملها كل شخص، للدهون العديد من الأدوار المختلفة في الجسم، إنها وسادة لأعضائك ، فهي تطلق الهرمونات التي تتحكم في شهيتك ووظائف الدماغ الأخرى، إنها خزان الوقود للحصول على الطاقة من طعامك، الدهون نفسها - بما في ذلك الدهون الحشوية - ليست سيئة، ولكن الكثير منها يسبب مشاكل، يلعب النظام الغذائي دورًا رئيسيًا في تراكم الدهون الحشوية، وإليك الأطعمة التي يمكن أن تسبب الدهون الحشوية، وفقًا لما نشره موقع "eatthis".

حبوب الإفطار المحلاة معظم حبوب الإفطار المحلاة مصنوعة من الحبوب المكررة والسكر المضاف، لديهم أيضًا القليل جدًا من الألياف الغذائية حيث تتم إزالتها من خلال المعالجة.



تناول هذا الطعام المرتفع نسبة السكر في الدم في الصباح يمكن أن يكون بمثابة" ضربة مزدوجة "لصحتك - أولاً عن طريق إضافة سعرات حرارية فارغة ذات قيمة غذائية قليلة ثانيًا عن طريق التسبب في ارتفاع مستويات الأنسولين لديك، والذي بدوره يمكن أن يتسبب في إصابة شخص ما تشعر بانخفاض الطاقة بعد حوالي ساعتين من تناول الطعام.

زيت النخيل زيت النخيل يحتوي على نسبة عالية جدًا من الدهون المشبعة، والتي من المعروف أنها تسبب المزيد من الدهون الحشوية، خاصة عند مقارنة الأفراد الذين يستهلكون الدهون المشبعة مع أولئك الذين يستهلكون الدهون المتعددة غير المشبعة. مشروبات القهوة المجمدة زيت النخيل يحتوي على نسبة عالية جدًا من الدهون المشبعة، والتي من المعروف أنها تسبب المزيد من الدهون الحشوية، خاصة عند مقارنة الأفراد الذين يستهلكون الدهون المشبعة مع أولئك الذين يستهلكون الدهون المتعددة غير المشبعة. مشروبات القهوة المجمدة يمكن أن يكون لها عواقب صحية وخيمة، نظرًا لارتفاع نسبة السكر فيها، يمكن أن تسبب مشروبات القهوة المجمدة الزيادات السريعة في مستويات السكر في الدم والتي لها آثار صحية قصيرة وطويلة المدى. مشروبات مع كريمات ثقيلة وسكريات مضافة الكريمات والسكريات الثقيلة الموجودة في العديد من المشروبات المصنعة تحتوي على كميات هائلة من الدهون المشبعة والسكر المكرر وهي وصفة لتنمية الدهون الحشوية، تحتوي العديد من هذه المشروبات على سكر أكثر من الكمية الموصى بها في اليوم بأكمله. الكعك - المعجنات هذا المزيج من السكر المكرر مع السعرات الحرارية الفارغة في البسكويت والمعجنات يؤدي إلى مقاومة الأنسولين والوزن الزائد، وخاصة الدهون الحشوية، المصدر الرئيسي لتراكم الدهون الحشوية هي كمية زائدة من السعرات الحرارية وهذه الأطعمة عادة ما تكون عالية في السعرات الحرارية والحبوب المكررة، وفي بعض الأحيان الدهون المشبعة بالإضافة إلى القليل من الألياف الغذائية التي من شأنها أن تجعل الشخص يشعر بالشبع. هذا المزيج من السكر المكرر مع السعرات الحرارية الفارغة في البسكويت والمعجنات يؤدي إلى مقاومة الأنسولين والوزن الزائد، وخاصة الدهون الحشوية، المصدر الرئيسي لتراكم الدهون الحشوية هي كمية زائدة من السعرات الحرارية وهذه الأطعمة عادة ما تكون عالية في السعرات الحرارية والحبوب المكررة، وفي بعض الأحيان الدهون المشبعة بالإضافة إلى القليل من الألياف الغذائية التي من شأنها أن تجعل الشخص يشعر بالشبع.



اللحوم المصنّعة والحمراء

اللحوم المصنعة، مثل السجق واللحوم الباردة، واللحوم الحمراء مثل اللحم البقري، وخاصة القطع عالية الدهون مثل لحم الضلع، ارتبطت بالدهون الحشوية في دراسات متعددة.في دراسة عام 2020، ارتبط تناول كميات أكبر من اللحوم بشكل عام بمزيد من الدهون الحشوية، خاصة عند النساء فوق سن 45. سنة.

برجر الجبن والوجبات السريعة الأخرى يحتوي برجر الجبن على مزيج من الأطعمة التي تسبب تكوين الدهون الحشوية، فالسعرات الحرارية العالية والدهون المشبعة والعوامل الالتهابية من اللحوم الحمراء والجبن ستؤدي إلى إنتاج المزيد من الدهون الحشوية وهذا غالبًا ما يقترن بالخبز الأبيض المكرر الذي تشكل الكعكة.