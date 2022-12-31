الأجهزة الأمنية بسوهاج تكشف غموض العثور على جثة طفلة مختفية بدار السلام

سوهاج محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من كشف غموض اختفاء طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات وعثر عليها جثة هامدة بإحدى الترع ترتدى كامل ملابسها وبها إصابات، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة سيدة مسنة قامت بارتكاب الواقعة لسرقة قرطها الذهبى بدائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى المحافظة.

تلقى مدير أمن سوهاج بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بتغيب طفلة في الرابعة من العمر في ظروف غامضة وعثر عليها جثة هامدة بإحدى الترع بدائرة مركز شرطة دار السلام وبها إصابات متفرقة بالجسم عبارة عن " جرح رضي بالجبهه وأخر بفروة الرأس".

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها رئيس مباحث المديرية ووحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بتقدم المدعوة هدي ع ه ع 46 سنة ربة منزل وتقيم بناحية دائرة المركز دار السلام بالعثور على جثة ابنتها الطفلة مي ا ع 4 سنة وتقيم بذات الناحية تبين أنها ترتدي ملابسها وبها إصابات عبارة عن " جرح رضي بالجبهة وأخر بفروة الرأس".

وأفادت المبلغة بتغيب نجلتها منذ أمس حال تواجدها مع أطفال آخرين للهو بالقرب من مسكنها وأنها قامت بالبحث عنها حتي عثرت علي جثتها بترعه دائرة المركز وأضافت بعدم وجود قرطها الذهبي فردة حلق واحدة كانت ترتديها بالأذن اليسري حيث فقدت منها الأخري منذ فتره .

ونظرا لما تمثله الواقعة من خطر على الأمن العام تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة حيث أسفرت الجهود إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المدعوة رئيفه ز ا ب 61 سنة ربة منزل وتقيم الإسكندرية ولها محل إقامة أخر دائرة مركز دار السلام تم ضبطها وبمواجهتها اقرت بارتكاب الواقعة تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.