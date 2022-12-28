مصرع طفل ومزارع غرقا في ترعة بمنطقة جرجا بسوهاج.. حاول المزارع إنقاذ الطفل فغرق معه

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن سوهاج من العثور على جثة طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، لقى مصرعه غرقا بإحدى الترع بدائرة قسم جرجا جنوب محافظة سوهاج، وكذلك إنتشال جثة مزارع حاول إنقاذ الطفل، إلا أنه لقى مصرعه أيضا غرقا، بذات الترعة، تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى جرجا العام تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج قد تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بغرق طفل ومزارع أثناء محاولة إنقاذه بناحية المغاربة دائرة قسم شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهرى التي تمكنت من إنتشال الجثتين من داخل الترعة وتم نقلهما للمستشفى العام.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرفت عليها إدارة المباحث الجنائية وقادتها مباحث المديرية، وضباط فرع بحث الجنوب وحدة مباحث قسم شرطة جرجا جنوب المحافظة بغرق شخصين بإحدى الترع، بناحية المغاربة دائرة قسم جرجا تم إنتشال الجثتين بمعرفة قوات وحدة الإنقاذ النهري " تبين أنه أثناء لهو الطفل أحمد م ع ح 5 سنوات، ويقيم بذات الناحية علي حافة الترعة المواجهة لمنزله، أنزلقت قدمه، وسقط في الترعة، وحال المدعو بلاش م ا ع 43 سنة مزارع، ويقيم بذات الناحية، بمحاولة إنقاذه فغرق بذات الترعة دائرة قسم شرطة جرجا.

تم الدفع بقوات الغنقاذ النهرى بإدارة الحماية المدنية والتي تمكنت من إنتشال الجثتين، وتم نقلهما إلى مستشفى جرجا العام، بتوقيع الكشف الطبي علي الجثتين بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق"، ولا توجد شبهة جنائية وراء الواقعة، تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثتين.