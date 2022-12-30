مقتل 10 أشخاص وإصابة 2 فى اعتداء إرهابى على حقل نفطى بدير الزور السورى

وكالات الأنباء

قتل 10 عمال وأصيب 2، فى اعتداء إرهابى استهدف 3 حافلات تقل العاملين فى حقل التيم النفطى بدير الزور، فى سوريا.

وأعلن وزير النفط السورى بسام طعمة حسبما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، "مقتل 10 أشخاص وإصابة 4 آخرين جراء هجوم إرهابي استهدف سيارات تبديل الوردية في حقل التيم النفطي"، مبينا أن "الحافلة التي كانت تقل العاملين تعرضت لقذيفة صاروخية".

وأفاد بأنه تم نقل الجرحى إلى مستشفى الباسل بدير الزور، لتلقي العلاج.

وفى فبراير الماضى قالت هيئة الاستخبارات الروسية الخارجية إن الولايات المتحدة تنهب الموارد الطبيعية لسوريا، وتشارك بنشاط في تجارة النفط إذ يصل الإنتاج الشهري من النفط السوري إلى ثلاثة ملايين برميل.

وأضاف البيان:"وقد تم التأكيد على أن النفط يصل إلى كردستان العراق بواسطة شاحنات "تحت حراسة عسكريين أمريكيين.. بالإضافة إلى ذلك، فإن الوحدة العسكرية الأمريكية وموظفي الشركات العسكرية الخاصة ينظمون نظاما أمنيا للبنية التحتية ".