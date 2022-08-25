إصابة جنود أمريكيين بهجوم صاروخى استهدف القواعد الأمريكية في دير الزور بسوريا

وكالات

أفادت وسائل إعلام أمريكية بإصابة عدد من الجنود الأمريكيين في الهجوم الصاروخي الذي استهدف القواعد الأمريكية في حقلي كونيكو والعمر النفطيين في دير الزور شمال شرق سوريا.

وأفادت شبكة ABCNESW نقلا عن مسؤول أمريكي بأنه أصيب عدد غير معروف من عناصر الجيش الأمريكي في الهجومين الصاروخيين على منشآت تضم جنودا أمريكيين في سوريا".

وقال المسؤول إن الإصابات "طفيفة"، وما زالت ترد أنباء عن عدد الجرحى.

وأشارت القناة إلى أن الجيش الأمريكي شن ضربات جوية من طائرات هليكوبتر هجومية من طراز "أباتشي" استهدفت ثلاث سيارات على الأقل وقتلت عدة أشخاص يعتقد أنهم مسؤولون عن إطلاق الصواريخ.