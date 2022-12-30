ضبط 3 متهمين بسرقة كنيسة فى قرية بهجورة بقنا

وكانت الأجهزة الأمنية بقنا، تلقت بلاغا بسرقة أواني فضة ومعالق وطقم نحاس، وقرابة 25 ألف جنيه، من كنيسة ماري جرجس الصغرى بقرية بهجورة.

وعقوبة السرقة بالإكراه، حدد القانون لها عقوبات صارمة لينال كل مرتكب جريمة مثل هذه، أشد العقوبات التي يستحقها وفقًا لنصوص القانون، والإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم، تسهيلًا للسرقة سواء كانت هذه الوسيلة من الوسائل المادية التي تقع مباشرة على جسم المجني عليه أو كانت تهديدًا باستعمال السلاح بمختلف أنواعه.

الجريمة إن وقعت في الطرق العامة وكان عدد الجناة شخصين فأكثر فإن العقوبة الواجبة التطبيق حال ثبوت الإدانة هي ما نصت عليه المادة ٣١٥ من قانون العقوبات، والفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، تنص على أن يُعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أوخارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية؛ أو الجوية في الأحوال الآتية:

أولًا: إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأً.

ثانيًا: إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.