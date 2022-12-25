أمن قنا يكثف جهوده لضبط المتهمين بقتل معلم فى قرية الشيخية بمركز قفط

قنا - صابر سعيد

تكثف الأجهزة الأمنية بقنا، من جهودها لضبط المتهمين بواقعة مقتل معلم بالتعدي عليه ضربًا في الشارع، بقرية الشيخية التابعة لمركز قفط جنوب قنا.

وكان معلم لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى متأثرًا بإصابته بعد التعدي عليه في الشارع من قبل آخرين لخلافات بينهما، وتبين أنه يدعى محمود.ر 42 عاما.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل الجثة إلي مشرحة المستشفى، فيما تكثف الأجهزة من جهودها لضبط المتهمين المتورطين في الواقعة.

وكان عامل، قد أصيب بنزيف في المخ ودخوله في غيبوبة بعد التعدي عليه أثناء نومه، في نفس القرية الشيخية بمركز قفط جنوب محافظة قنا.

تلقى مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة عامل بنزيف في المخ والدخول في غيبوبة بعد التعدي عليه بشومة أثناء نومه، في قرية الشيخية التابعة لمركز قفط جنوب قنا، وتبين أن المتهمة في الواقعة زوجته بسبب خلافات زوجية بينهما، ولمنعها من إعطاء زوجها نفقة الزوجة الأولي التي تقدر بـ 18 ألف جنيه، فاستغلت نومه ثم انهالت عليه بالضرب وأحدثت إصابات في الفك ونزيف بالمخ.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل المصاب إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.