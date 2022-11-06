اليوم السابع
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بعد 4 أيام.. انتشال جثة موظف انهار عليه بئر بقنا

الأحد، 06 نوفمبر 2022 06:39 م
بعد 4 أيام.. انتشال جثة موظف انهار عليه بئر بقنا جثة -أرشيفية
قنا - صابر سعيد

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم الأحد، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، من انتشال جثة موظف من محافظة الأقصر، سقط عليه بئر أثناء التنقيب عن الآثار فى مزرعة بقرية الغربى بهجورة بنجع حمادي، شمالى محافظة قنا.

وتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد مصرع شخص سقط عليه بئر داخل مزرعة فى عرب المناصرة بالغربى بهجورة بمركز نجع حمادي.

وكشفت التحريات عن مصرع محمد.أ.ي، موظف من محافظة الأقصر، سقط عليه بئر أثناء التنقيب عن الآثار داخل مزرعة فى عرب المناصرة بالغربى بهجورة فى نجع حمادي.

تمكنت الأجهزة الأمنية من انتشال الجثة بعد 4 أيام من البحث، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادى العام، وتحرر محضر بالواقعة.


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