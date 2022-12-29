هبوط بورصات الخليج بآخر جلسات عام 2022 باستثناء صعود البحرين

كتب هانى الحوتى

تراجعت بورصات الخليج ، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات عام 2022، ارتفع باستثناء المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 0.83% رابحًا 15.64 نقطة ليغلق عند مستوى 1895.27 نقطة.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي" ، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.07% خاسرًا 6.83 نقطة ليغلق عند مستوى 10478.46 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.13% رابحًا 217.55 نقطة ليغلق عند مستوى 19417.30 نقطة، وبلغ حجم التداول 115 مليون سهم بقيمة 3.6 مليار ريال.

وهبطت 8 قطاعات ببورصة السعودية على رأسها التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.3%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.04%، يليه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.94%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.74%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.49%، ثم قطاعي الأدوية، والطاقة بنسبة 0.37%، 0.3%، على التوالي، وأخيرًا قطاع النقل بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.2%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.85%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.67%.

وقفز 108 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "تنمية" بنسبة 5.13%، ثم سهم "الصقر للتأمين" بنسبة 4.78%، ثم سهم "مسك" بنسبة 4.43%، وتراجع 95 سهمًا على رأسها سهم "العربي" بنسبة 3.61%، ثم سهم "الرياض" بنسبة 3.05%، ثم سهم "بوبا العربية" بنسبة 2.71%، فيما تصدر سهم "لوبريف" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 432.8 مليون سعودي.

بورصة أبو ظبي

وهبط مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.288% خاسرًا 29.64 نقطة ليغلق عند مستوى 10257.94 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.553 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 134.3 مليون سهم، بقيمة 1.04 مليار درهم، عبر تنفيذ 9130 صفقة.

وتراجعت 3 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الاتصالات بنسبة 1.35%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.57%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.13%، فيما ارتفع قطاع الرعاية الصحية بنسبة 2.6%، ثم قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 0.61%، ثم قطاعي الطاقة والصناعة بنسبة 0.48%، 0.43%، على التوالي.

وارتفع 33 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة الخليج للمشاريع الطبية" بنسبة 9.64%، ثم سهم "شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية" بنسبة 2.35%، ثم سهم "شيميرا ستاندرد أند بورز الكويت شريعة المتداول الشريحة (ب)" بنسبة 2.18%، وتراجع 25 سهمًا على رأسها سهم "شركة صناعات أسمنت الفجيرة" بنسبة 9.83%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة للدواجن" بنسبة 9.55%، ثم سهم "شركة الخليج الاستثمارية" بنسبة 9.41%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 260.3 مليون درهم.

بورصة الكويت

كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.21% خاسرًا 15.47 نقطة ليغلق عند مستوى 7292.12 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.25% خاسرًا 20.51 نقطة ليغلق عند مستوى 8115.68 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.05% خاسرًا 2.77 نقطة ليغلق عند مستوى 5596.79 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.45% خاسرًا 26.05 نقطة ليغلق عند مستوى 5719.01 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 177.6 مليون سهم بقيمة 43.5 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 8819 صفقة، وهبطت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 9.72%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.79%، يليه قطاعي المواد الأساسية، والبنوك بنسبة 0.43%، 0.41%، على التوالي، وأخيرًا قطاعي الخدمات المالية، والاتصالات بنسبة 0.25%، 0.24%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 1.17%، ثم قطاع المنافع بنسبة 1.08%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.63%، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية، والتأمين بنسبة 0.17%، 0.14%، على التوالي، ثم قطاع العقار بنسبة 0.09%.

بورصة دبي

وانخفض المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.45% خاسرًا 15.21 نقطة ليغلق عند مستوى 3328.79 نقطة، وبلغ حجم التداول 111.9 مليون سهم محققة ما قيمته 190.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 4428 صفقة لعدد 35 سهمًا.

وتراجعت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الصناعة بنسبة 1.43%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.05%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.22%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.1%، وأخيرًا قطاع الخدمات بنسبة 0.04%، فيما ارتفع قطاعي السلع الاستهلاكية، والخدمات المالية بنسبة 0.87%، 0.38%، على التوالي.

وزاد 11 سهمًا على رأسها شركة تكافل الإمارات بنسبة 7.27%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 4.54%، وتراجع 15 سهمًا على رأسها الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) بنسبة 3.33%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 3.20%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 7 ملايين ورقة بقيمة 41.4 مليون درهم.

بورصة قطر

ونزل المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 1.06% خاسرًا 114.60 نقطة ليغلق عند مستوى 10681.07 نقطة، وبلغ حجم التداول 74.2 مليون سهم بقيمة 330.9 مليون ريال عبر تنفيذ 9336 صفقة، وتراجع 35 سهمًا، وارتفعت 10 أسهم، واستقرت 3 أسهم.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة قطر على رأسها التأمين بنسبة 2.62%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 1.53%، يليه قطاعي العقارات، والنقل بنسبة 0.89%، 0.85%، على التوالي، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.71%، وأخيرًا قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.1%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات وحيدًا بنسبة 1.03%.

بورصة البحرين

فيما ارتفع المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.83% رابحًا 15.64 نقطة ليغلق عند مستوى 1895.27 نقطة، وبلغ حجم التداول 861.2 ألف سهم بقيمة 543.8 ألف دينار بحريني.

وصعد ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 183.77% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 3.81%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة نمو 69.37% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 3.23%.

كما ارتفع قطاع المال بنسبة نمو 8.05% مدفوعًا بصعود سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 1.29%، فما تراجع سهمي مجموعة جي أف إتش المالية، شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 1.61%، 1.11%، على التوالي.