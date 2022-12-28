صعود بورصات الخليج بختام جلسة الأربعاء باستثناء هبوط سوق دبى المالى

كتب هانى الحوتى



بورصة السعودية ارتفعت بورصات الخليج ، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، باستثناء هبوط المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.11% خاسرًا 3.84 نقطة ليغلق عند مستوى 3344 نقطة.

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.22% رابحًا 126.03 نقطة ليغلق عند مستوى 10485.29 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية - نمو بنسبة 0.09% رابحًا 17.71 نقطة ليغلق عند مستوى 19199.75 نقطة، وبلغ حجم التداول 135 مليون سهم بقيمة 4.5 مليار ريال.

وصعد 16 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها الرعاية الصحية بنسبة 2.47%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.01%، يليه قطاع التأمين بنسبة 1.73%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.5%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.39%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.18%، فيما تراجعت قطاعات إدارة وتطوير العقارات، والصناديق العقارية المتداولة، والنقل، والخدمات الاستهلاكية، وتجزئة الأغذية بنسبة 0.52%، 0.33%، 0.28%، 0.24%، 0.06%، على التوالي.

وقفز 109 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "بوبا العربية" بنسبة 6.95%، ثم سهم "العربي" بنسبة 5.72%، ثم سهم "أسمنت القصيم" بنسبة 4.91%، وتراجع 95 سهمًا على رأسها سهم "السيف غاليري" بنسبة 5.82%، ثم سهم "لوبريف" بنسبة 4.04%، ثم سهم "الصقر للتأمين" بنسبة 2.46%، فيما تصدر سهم "لوبريف" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 1.1 مليار سعودي.

بورصة البحرين

وصعد المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.15% رابحًا 2.72 نقطة ليغلق عند مستوى 1879.63 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.1 مليون سهم بقيمة 646.7 ألف دينار بحريني.

وارتفع ببورصة البحرين قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة نمو 120.3% مدفوعًا بصعود سهم بي إم إم آي بنسبة 5.71%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة نمو 34.7% مدفوعً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 1.75%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة نمو 21.04% مدفوعًا بصعود سهمي مجموعة فنادق الخليج، شركة الفنادق الوطنية بنسبة 1.37%، 0.71%، على التوالي.

كما ارتفع قطاع المال بنسبة نمو 20.28% مدفوعًا بصعود أسهم المؤسسة العربية المصرفية، بنك البحرين الوطني، بنك البحرين والكويت، مجموعة البركة بنسبة 3.05%، 1.31%، 0.81%، 0.31%، على التوالي، ثم قطاع الصناعات بنسبة نمو 4.61% مدفوعًا بصعود سهم شركة ناس بنسبة 2.63%.

فيما تراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 91.88% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 1.87%، ثم قطاع العقارات بنسبة انخفاض 13.26% بضغوط هبوط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.61%، وهبطت أسهم شركة الإثمار القابضة، البحرين للسينما، مجموعة جي أف إتش المالية بنسبة 9.09%، 2.90%، 0.8%، على التوالي.

بورصة أبو ظبي

وقفز مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.389% رابحًا 39.82 نقطة ليغلق عند مستوى 10287.58 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.555 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 148.3 مليون سهم، بقيمة 1.1 مليار درهم، عبر تنفيذ 9647 صفقة.

وصعدت 4 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها التقديري للمستهلك بنسبة 0.56%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.52%، يليه قطاع الصناعات بنسبة 0.47%، وأخيرًا قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.24%، فيما تراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.85%، ثم قطاعي الطاقة والاتصالات بنسبة 0.45%، 0.35%، على التوالي، ثم قطاع المرافق بنسبة 0.29%.

وارتفع 25 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة رأس الخيمة للدواجن" بنسبة 13.38%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 9.29%، ثم سهم "شيميرا ستاندرد أند بورز السعودية شريعة المتداول الشريحة (ب)" بنسبة 2.52%، وتراجع 28 سهمًا على رأسها سهم "شركة الخليج الاستثمارية" بنسبة 9.89%، ثم سهم "شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة-سوداتل" بنسبة 5.51%، ثم سهم "مجموعة أرام" بنسبة 2.73%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 244.4 مليون درهم.

بورصة الكويت

كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.37% رابحًا 27.12 نقطة ليغلق عند مستوى 7307.59 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.49% رابحًا 39.32 نقطة ليغلق عند مستوى 8136.19 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.08% خاسرًا 4.43 نقطة ليغلق عند مستوى 5599.56 نقطة، وزاد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.22% رابحًا 12.79 نقطة ليغلق عند مستوى 5745.06 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 121.6 مليون سهم بقيمة 29.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 7018 صفقة، وصعدت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الصناعة بنسبة 1.07%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.56%، يليه قطاع المنافع بنسبة 0.54%، وأخيرًا قطاعي الاتصالات، والبنوك بنسبة 0.43%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.83%، ثم قطاعي الطاقة، والعقار بنسبة 0.39%، 0.32%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.16%، وأخيرًا قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.05%.

بورصة دبي

فيما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.11% خاسرًا 3.84 نقطة ليغلق عند مستوى 3344 نقطة، وبلغ حجم التداول 87.4 مليون سهم محققة ما قيمته 230.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 4365 صفقة لعدد 35 سهمًا.

وتراجع قطاعا الخدمات، والعقارات ببورصة دبي بنسبة 0.76%، 0.54%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع المرافق العامة بنسبة 1.22%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.52%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 0.28%.

وزاد 12 سهمًا على رأسها شركة اكتتاب القابضة بنسبة 5.04%، ثم سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) بنسبة 3.44%، وتراجع 17 سهمًا على رأسها شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 4.27%، ثم سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 2.62%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 13.8 مليون ورقة بقيمة 80.3 مليون درهم.