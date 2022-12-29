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نتيجة مسابقات التعليم والأوقاف الآن على بوابة الوظائف الحكومية

الخميس، 29 ديسمبر 2022 02:15 م
نتيجة مسابقات التعليم والأوقاف الآن على بوابة الوظائف الحكومية بوابة الوظائف الحكومية
كتبت ريهام الباشا

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أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، رابطا للاستعلام عن نتائج مسابقات شغل وظائف معلم مساعد (رياض أطفال/ معلم فصل) بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ونتيجة الأئمة بوزارة الأوقاف، وذلك بالرقم التسجيلي الخاص من خلال رابط موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/.
 
وأوضح مصدر مسئول بالجهاز أنه تم رصد محاولات دخول كثيفة للاستعلام عن نتائج المسابقات، وهو أمر طبيعي نتيجة دخول المستعلمين في توقيت واحد.. وطالبهم بالتريث والمحاولة لاحقا.
 
وأعرب عن أمنيات الجهاز للجميع بالتوفيق ولمن لم يحالفه الحظ بالتوفيق في المسابقات القادمة.
 
وطالب الباحثون عن عمل في الجهاز الإداري للدولة بمتابعة موقع بوابة الوظائف الحكومية، حيث إنه المختص بنشر كافة إعلانات الوظائف في الجهات الحكومية.

بوابة الوظائف الحكومية

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

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نتيجة مسابقة الاوقاف

مسابقة المعلمين

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