اليوم السابع
Ads
الخميس، 15 ديسمبر 2022 01:41 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

انتهاء اختبارات المتقدمين لوظيفة معلم فصل ضمن مسابقة تعيين 30 ألف معلم

الخميس، 15 ديسمبر 2022 01:00 ص
انتهاء اختبارات المتقدمين لوظيفة معلم فصل ضمن مسابقة تعيين 30 ألف معلم وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة من عقد اختبارات المتقدمين لوظيفة معلم فصل ضمن مسابقة تعيين 30 ألف معلم لسد العجز فى المدارس.
 
وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى وقت سابق أنواع الاختبارات التى يؤديها الخريجين الذين تقدموا للعمل بمسابقة 30 ألف معلم، حيث أكدت الوزارة أن اجتياز هذه الاختبارات شرط أساسيا فى القبول والاختيار والتعيين، نستعرض فى التقرير التالى أنواع هذه الاختبارات.
 
- اختبارات الكفايات التكنولوجية والمعرفية وتشمل اختبارات الحاسب الآلى، والمعلومات العامة مثل المشروعات الجارية في الدولة واستراتيجية مكافحة الفساد والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
 
- "اختبار كفايات تربوية" وتشمل المهارات التي يجب أن تتوفر في المعلم، منها ما يتعلق بالتوجيه والإرشاد الطلابي والصحة النفسية والتدريس الفعال والإدارة والإشراف.
 
- اختبارات في التخصص، وتشمل ما يتعلق بطرق ومناهج تدريس المواد حسب تخصص الخريج.
 
- الكفايات السلوكية، وتم تحديد قرابة 12 سمة يجب أن تتوافر في المعلم بدءا من السمات الشخصية والانضباط والرغبة في التعلم والنمو الذاتي وكذلك المهارات الوظيفية وتشمل السمات التي يجب أن تتوفر في المعلم منها التفكير الناقد والإدراك والتركيز.
 
- الكفايات اللغوية وتضم اللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية التي يجيدها المتقدم منها اللغة الإنجليزية أو الألمانية أو الفرنسية".
 
وانطلقت الثلاثاء 25 أكتوبر الماضى، الاختبار الإلكتروني للمتقدمين لشغل 14 ألفاً و813 وظيفة معلم مساعد (معلم فصل) بمركز تقييم القدرات والمسابقات، من إجمالي 60 ألفاً و719 متقدماً توافرت فيهم الشروط، وذلك في المسابقة التي تم الإعلان عنها لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
 
 

التربية والتعليم

وظيفة معلم فصل

اخبار التعليم

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة

ننشر موعد امتحانات نصف العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بدمياط‎‎

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 11:44 ص

مواعيد امتحانات النقل والشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية بالقاهرة

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 03:54 م

اعرف جدولك واستعد.. 9 يناير بدء امتحانات النقل و21 للشهادة الإعدادية بالجيزة

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 09:33 ص

رسوم التقدم لامتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة.. التفاصيل

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 04:00 ص

التعليم توجه طلاب الشهادة الإعدادية بتسجيل استمارة التقدم للامتحانات

السبت، 10 ديسمبر 2022 10:00 ص

ضوابط امتحانات الطلبة الذين يتعرضون لعذر مرضى باختبارات الشهادة الإعدادية

الخميس، 08 ديسمبر 2022 01:54 م

السماح لطلاب الشهادة الإعدادية بتحرير استمارة الامتحان دون التقيد بالمصروفات

الخميس، 08 ديسمبر 2022 12:51 م

تعليم بنى سويف تستعد لامتحانات الفصل الدراسى الأول للنقل والشهادة الإعدادية

الخميس، 08 ديسمبر 2022 12:48 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة