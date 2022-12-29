محافظ قنا يسلم 129 جهاز تعويضى للمستحقين خلال الاحتفال باليوم العالمى لذوى الهمم

وأعرب محافظ قنا، عن سعادته بمشاركة ذوي الهمم والقدرات الخاصة احتفالهم باليوم العالمي الذي خصصته الأمم المتحدة في الثالث من ديسمبر من كل عام بهدف تقديم الدعم لقضايا هذه الفئة والتأكيد على حقوقهم في كافة المجالات والنواحي، لافتا إلى أهمية تضافر جهود المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية للعمل على تقديم خدمات أفضل لذوى الهمم وتذليل العقبات التي قد تواجههم لضمان مستقبل أفضل لهم.

وأضاف الداودي، أن الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم أصبح تقليدا نحرص علي تنظيمه سنويا ليتيح لنا الفرصة لنجدد اللقاء والتواصل مع أبنائنا الأعزاء، لنحتفى بهم بالشكل الذى يليق بما يقدمونه من عمل وعطاء، وإرادة وعزيمة نستلهم منها الأمل والعمل من أجل رفعة شأن مصر وبناء مستقبلها وفق ما نحلم به جميعا للأجيال القادمة.

وتابع محافظ قنا، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، أظهر اهتماما بذوى الهمم وكان بمثابة الأب الروحى لهم، فلم يبخل سيادته لحظة واحدة فى الإستجابة لهم، وتحقيق رغباتهم، وكان حاضرا فى كل مناسباتهم بداية من أول حدث رياضى يحضره عقب انتخابه رئيسا للجمهورية فى دورة الألعاب الإقليمية الثامنة للأوليمبياد الخاص في ديسمبر 2014، مرورا بإطلاق عام 2018 عاما لذوى الإحتياجات الخاصة، والذى جرى خلاله اصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، بالإضافة إلى تمثيل هذه الفئة فى مجلس النواب، كل ذلك دليل على تقدير واعتزاز الدولة والمجتمع بهم، كشريك أساسي في بناء المجتمع ونهضة الوطن، مشيرًا إلى أن الدولة بجميع مؤسساتها تسعى لدفع مزيد من الجهود لتأهيل وتمكين هذه الفئة من حقوقهم وتسليط الضوء على انجازاتهم كأفراد فاعلين في المجتمع وإبراز قدراتهم وتعزيز بيئة الابداع الفكري والفني والعلمي لديهم تأكيداً للمشاركة المجتمعية الفعالة وتطبيقاً لمبادئ تكافؤ الفرص والمساواة وعدم التمييز، مؤكدا أن مكتبه مفتوح لهم في اي وقت لتلبية احتياجاتهم، وأنه يتم التنسيق مع المسئولين باللجنة الطبية العليا والإستغاثات بمجلس الوزراء لتوفير اطراف صناعية للمستحقين، حيث تم تسليم اطراف صناعية لعدد 19 مستفيد في سبتمبر الماضي كدفعة أولي، وجاري التنسيق لتوفير اطراف صناعية لعدد 24 حالة كدفعة ثانية.

وقال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، أن ملف دعم الأشخاص ذوى الهمم يأتي فى مقدمة ركائز خطة المديرية، وأن توفير متطلبات دمج هذه الفئة الهامة وتمكينها مجتمعيا يمثل أهمية كبيرة لوزارة التضامن الاجتماعي، خاصة في ظل امتلاك هذه الفئة قدرات خاصة تمثل إضافة قوية لإمكانات الوطن للتقدم وتحقيق التنمية، لاسيما مع الدعم والرعاية غير المسبوقين الذي توليه القيادة السياسية لهذه الفئة الهامة من خلال تقديم خدمات حقيقية وفاعلة لهم ودمجهم في المجتمع، وتوظيف طاقاتهم لخدمة أنفسهم وأسرهم والمجتمع بأكمله.

وأشار وكيل وزارة التضامن، إلي أن مؤسسة التأهيل الاجتماعي التابعة للمديرية نجحت خلال العام الماضي في استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لعدد 3386 مستحق، بالإضافة إلي توفير أجهزة تعويضية لعدد120 مستفيد، وكذلك توفير 48 فرصة عمل لذوي الهمم، فضلا عن تقديم خدمات العلاج الطبيعي لعدد 540 حالة.

وكرم محافظ قنا، عدد من مؤسسات المجتمع المدني لمشاركتهم الفعالة في رعاية ذوي الهمم والمساهمة في توفير أجهزة تعويضية لهم، وعقب ذلك قام بتسليم 129 جهاز تعويضي للمستحقين، والتي شملت 60 كرسي متحرك، 28 سماعة طبية، 20 جهاز تعويضي، 10 عكاز، 10 مشايات، 2 عجلة تُدار باليد.

وعلى هامش الإحتفال تفقد "الداودى"، معرض للمنتجات الغذائية الخاصة بأطفال مرضي التمثيل الغذائي PKU التي يتم انتاجها بالمخبز الخاص بهم في مركز الحكيم الشامل لتأهيل ذوي الهمم، وهو المخز الوحيد علي مستوي الصعيد.