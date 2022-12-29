محافظ قنا يكرم الطالبة الحاصلة على المركز الأول فى مسابقة الروبوت بسنغافورة

قنا صابر سعيد

كرم اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، الطالبة مارولا أمير نادر، بالصف الثالث الإعدادى، والتى حصلت على المركز الأول فى المسابقة العالمية لبرمجة الروبوت لطلاب المدارس والجامعات، التى نظمت فى دولة سنغافورة، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وأسرة الطالبة.

ومنح محافظ قنا مارولا أمير شهادة تقدير، لتفوقها ونجاحها فى المسابقة العالمية، ودورها فى رفع اسم المحافظة، وجمهورية مصر العربية عاليا فى المحافل الدولية، مؤكدا أن محافظة قنا كعادتها تزخر بالعديد من النماذج الناجحة والمتميزة علميا وثقافيا، متمنيا لها دوام التفوق والتقدم.

وقال الداودى، أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بالطلاب الموهوبين، ومن لديهم القدرة على الابتكار، ومن ثم تم إنشاء مركز متخصص بمدينة قنا الجديدة لرعاية الموهوبين من طلاب المدارس، وتقديم الدعم اللازم لهم لتنمية تلك المواهب لديهم.

وقال أمير نادر، والد الطالبة، أن ابنته تميزت منذ صغرها بالعمل الجاد والنجاح والمشاركة فى العديد من المسابقات المحلية والدولية المختلفة، حيث حصلت على المركز الأول فى مسابقة الجمهورية لبرمجة الروبوت، والمركز الأول على مستوى المحافظة فى مسابقة تصميم شعار، والمركز الأول عالميا فى مسابقة السومو لبرمجة الروبوت، وغيرها من المسابقات التى أحرزت فيها مراكز متقدمة.



محافظ قنا يكرم الطالبة الحاصلة على المركز الأول



محافظ قنا يكرم الطالبة الحاصلة على المركز الأول



محافظ قنا يكرم الطالبة الحاصلة على المركز الأول



