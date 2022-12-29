تضامن دمياط تتلقى طلبات التقديم لاختيار الأم المثالية 2023.. اعرف الشروط

وتتضمن الفئات المُكَّرمة لهذا العام : الأم لثلاثة أبناء بحد أقصى حققت قصة نجاح أو عاشت فترة كفاح، وأم بديلة وأم من ذوي الإعاقة، وأم لابن من ذوي الإعاقة، وأم من مؤسسات الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، وأم حاصلة على مشروع للتمكين الاقتصادي رائدة اجتماعية متميزة.

وتتضمن شروط الاختيار الخاصة للفئات ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا، وألا يزيد عدد الأبناء علي ثلاثة أبناء ،وأن يكون جميع الأبناء حاصلين علي مؤهل عالي أو في الفرق النهائية بالكليات أو أحد الأبناء حاصل علي مؤهل فني متوسط ومتميز بأحد المهن ويُستثني الابن ذو الإعاقة ذهنيا وغير قابل للتعلم.

أما عن الأم للأسرة الكافلة من الأطفال "كريمي النسب" ، فيستلزم إضافة لكل ما سبق أن يكون الابن البديل قد حصل علي مؤهل جامعي، وأخذ من الرعاية والاهتمام القدر المناسب الذي أتاح له حياة نفسية واجتماعية سليمة، وأما عن الأم البديلة بأحد دور الرعاية، فيستلزم أن يكون الابن البديل بالدار قد حصل علي مؤهل علمي مناسب و ألا يقل عمر الأم عن 45 عامًا وأن تكون حاصلة علي مؤهل علمي مناسب وألا تقل فترة عمل الأم بالمؤسسة عن 15 عاما.

وأما عن الأم الطبيعية من الأشخاص ذوى الإعاقة لابن من ذو الإعاقة (قصة العطاء موضحة بالبند الأول- السن لايقل عن 50سنة للام- الالمام بالقراءة والكتابة للابن ذو الاعاقة.

المستندات المطلوبة لمسابقة الامهات المثالية:

قصة كفاح الام فيما لا يزيد عن عدد 2 صفحة، صورة بطاقة كل من (الأم الزوج أن وجد الابناء )، صورة مؤهلات الابناء - صورة مؤهل الأم إن وجد ،قيد عائلي،وثيقة زواج كل من (الام والابناء في حالة زواجهم )، مفردات المرتب ما يثبت مصادر الدخل، في حالة الابن (ذوي الاحتياجات الخاصة ) احضار کارنيه الخدمات المتكاملة الممنوح من إدارة التأهيل، شهادة الوفاة لاى فرد متوفى فى الاسرة ان وجد ، وشهادة الطلاق للام إن كانت مطلقة، عدد (1) صور شخصية للام + صور جماعية تشمل الاسرة ما لا يقل عن عدد (4) صور جماعية.