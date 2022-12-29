اليوم السابع
Ads
الخميس، 29 ديسمبر 2022 10:53 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ أسوان يوجه بنشر أجواء الاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة.. صور

الخميس، 29 ديسمبر 2022 10:23 م
محافظ أسوان يوجه بنشر أجواء الاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة.. صور احتفالات أسوان
أسوان - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت الميادين والشوارع الرئيسية بمدينة أسوان، قبل ساعات من الإحتفال بليلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2023، إنتشار أشجار الزينة والكريسماس ، مع تركيب المجسمات والأشكال المبهجة بإضاءات مختلفة ، علاوة على تعليق كرات الثلج والنجوم المتلألاة باللون الذهبى.
 
وقدم أشرف عطية، محافظ أسوان، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ودولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وأيضاً الوزراء والمحافظين، بالإضافة إلى الأخوة الأقباط وجميع المصريين بهذه المناسبة ، مكلفاً بتكثيف أعمال النظافة العامة، ورفع الإشغالات والحواجز، مع السيطرة على حركة سير عربات الحنطور والتوك توك والتروسيكل لإظهار الشكل الجمالى أمام الألاف من الأفواج السياحية التى توافدت على عروس المشاتى للإحتفال بأعياد الكريسماس والميلاد، مع الإستمتاع بالجولات السياحية للمعالم والمزارات الأثرية، بجانب مقاصد السياحة البيئية والعلاجية والسفارى والتسوق، بالإضافة إلى القيام بالجولات النيلية فى طقس دافئ ومشمس ووسط حفاوة وضيافة أهالى المحافظة.
 
كما وجه أشرف عطية بنشر الأجواء الإحتفالية من خلال قيام فرق الفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة والشباب والرياضة بتقديم عروضها الفنية والفلكورية والغنائية أمام المواطنين والأفواج السياحية والزائرين الذين يتواجدوا بجوهرة النيل الساحرة، مؤكداً على أنه تم الحرص أيضاً على إبراز البانوراما الجمالية والحضارية من أعمال تطوير وتجميل وتشجير.
 
وأعرب محافظ أسوان، عن أمنياته بأن يكون العام الجديد عام رخاء وإزدهار لأبناء هذه المحافظة العريقة لتحقيق تطلعاتهم ومطالبهم من خلال إستكمال تنفيذ المشروعات الجارية ، مشيراً إلى أهمية التلاحم والتماسك للإسراع بتنفيذ مخطط التطوير والتجميل بمختلف مراكز ومدن المحافظة بعد قرب إنهاء أعمال إحلال وتجديد البنية التحتية بالكامل لتصبح أسوان في مقدمة محافظات الجمهورية من حيث معدلات التنمية والإنماء ، وأيضاً فى أبهى صورها أمام ضيوفها وزائريها.
أبو الهوا
أبو الهوا

 

أسوان تتجمل فى 2023
أسوان تتجمل فى 2023

 

أسوان تتجمل_2
أسوان تتجمل_2

 

أسوان
أسوان

 

الزينة الجديدة
الزينة الجديدة

 

الزينة فى ميدان أسوان
الزينة فى ميدان أسوان

 

الزينة
الزينة

 

بوابة بلازا اسوان
بوابة بلازا اسوان

 

تطوير أسوان_1
تطوير أسوان_1

 

زينة أسوان
زينة أسوان

 

شجرة الكريسماس فى مدينة أسوان
شجرة الكريسماس فى مدينة أسوان

 

شجرة الكريسماس
شجرة الكريسماس

 

كورنيش أسوان_1
كورنيش أسوان_1

 

كورنيش النيل
كورنيش النيل

 

نجوم الزينة_1
نجوم الزينة_1

 

نجوم وأضواء
نجوم وأضواء

 

نيل أسوان_1
نيل أسوان_1

 

واجهة أسوان
واجهة أسوان

 


اسوان

راس السنة

2023

اخبار المحافظات

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة