رئيس جامعة قناة السويس يكرم أمين عام الجامعة لمجهوداتها

الإسماعيلية- صبرى غانم

كرمت جامعة قناة السويس في أجواء يسودها روح الأسرة الواحده برئاسة الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، هدى فرج أمين عام الجامعة لبلوغها سن التقاعد بعد رحلة عطاء طويل استمرت لأكثر من ثلاثين عام، تقلدت خلالها العديد من المناصب الإدارية حتى وصلت إلى قمة الهرم الإداري بالجامعة لتصبح ثاني أمراه تصل إلى هذا المنصب الإدارى رفيع المستوى.

بدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة مباركة لآيات القرآن الكريم فعرض لفيلم وثائقي لإنجازات السيدة هدى فرج أمين عام الجامعة.

شهد الحفل حضور الدكتورة ماجدة هجرس، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق ، والدكتور إبراهيم القرش مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية والدكتور باسم السعيد وكيل كلية الهندسة، ولفيف من القيادات الأكاديمية والإدارية بالجامعة.

لتبدأ كلمات الشكر التى أعرب خلالها الأستاذ عادل العدوى نيابة عن أمناء الكليات عن سعدنا بالعمل فى ظل قياده تدعم العمل الجماعى، فيما قدمت الدكتورة سهير أبو عيشه كلمتها نيابة عن المديرين العموم واصفة هدى فرج بالقيادة الواعية التي أعطت للجامعة كل جهودها متمنيه لها التوفيق.

فيما أشار الدكتور ماجد العزازي عميد كلية التربية الرياضية ممثلاً عن العمداء إلى أنها قيادة فريده نسعى أن يحتزى الكثير حزوها الكثير؛ من أجل لتطوير والبناء جهاز إداري قوى للجامعة.

لتأتى كلمة الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والتى قدم خلالها الشكر والتقدير لأمين العام لمجهوداتها فى خدمة قطاع التعليم والطلاب بشكل خاص والجامعة بشكل عام .

ثم جاءت كلمة رئيس الجامعة التى ثمن خلالها رحلة عطاء استمرت لسنوات مؤكداً أن الجامعة تقدر كل من ساهم بمجهوداته فى عملية التطوير والبناء مشيراً إلى أن تاريخ الجامعة سيشهد على ما ساهم به كل من عمل بها وتحقيق إنجاز، مضيفاً أن الجهاز الإدارى للجامعة يساهم ويعمل لتقديم خدماته لكل من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، لافتاً إلى أن كل من يعمل بالإدارة العالي، يعطى وقته على مدار٢٤ ساعة من العمل المتواصل متمنياً لها التوفيق والسداد فى حياتها القادمة .

كما حرصت هدى فرج، على تقديم كلمة شكر لجميع القيادات الجامعية والإدارة ومؤكده أن العمل الجماعى هو أساس النجاح والتقدم لافته إلى تميز الجامعة بقيادتها الواعده الرائدة كما قدمت الشكر للدكتور محمد غنيم منسق عام الانشطة لإشرافه على تنظيم الحفل.

ثم قدم الدكتور محمد عبد النعيم درع قطاع التعليم والطلاب الى هدى فرج ، وأهدتها الدكتورة ماجده هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق باقه من الورود فيما أهداها الدكتور ماجد العزازي درع كلية التربية الرياضية، كما قدمت نقابة العاملين درع النقابة.