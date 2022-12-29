جامعة قناة السويس تستضيف لجنة قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات

الإسماعيلية- صبرى غانم

شهدت جامعة قناة السويس استقبال لجنة قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات ، حيث كان فى استقبالهم الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة والدكتورة داليا فياض عميد كلية طب جراحة الفم والأسنان.

جاءت اللجنة برئاسة الدكتور طارق صلاح الدين حسين رئيس لجنة قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلي للجامعات وبمشاركة الدكتورة مها عبدالعزيز أبو خضر أمين اللجنة وبحضور لفيف من عمداء طب الأسنان الحكومي والخاص وأعضاء لجنة التخطيط، هذا وقامت اللجنة بزيارة ميدانية لكلية طب الأسنان ؛ لمعاينة الإمكانيات المادية والبشرية بالكلية.

وأكد رئيس الجامعة أن الزيارة تأتي من منطلق حرص لجنة قطاع طب الاسنان بالمجلس الأعلى للجامعات، على متابعة العملية التعليمية والبحثية والطرق الحديثة للتأكد من مطابقتها لمعايير جودة التعليم الجامعي.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن كلية طب الأسنان بالجامعة تعد من الأفضل بين نظيراتها من الكليات على مستوى الجمهورية ، كما عرض سيادته فيديو عن جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية يوضح ما تم افتتاحه هذا العام من كليات تضم 9 برامج ، مشيراً إلى توافر الإمكانيات المادية والبنية التحتية والتكنولوجية لعملية التدريس والتعلم واستخدام أحدث الوسائل الإلكترونية فى تقويم الطلاب ومتابعة أدائهم ولافتاً إلى أن الهدف الرئيسى للجامعة هو إعداد جيل من الشباب قادر على التميز في سوق عمل المستقبل من خلال تطبيق معايير الجودة العالمية لإعداد خريج مدرب وقادر على المنافسة فى سوق العمل الدولى والمحلي وله الأولوية فى سوق العمل من خلال بعض الإتفاقيات الدولية.

ومن جانبه أشاد الدكتور طارق صلاح الدين بما شاهده بكلية طب الأسنان مشيراً إلى أن الكلية تعد نموذج يحتذى به بين الجامعات الحكومية ، حيث تتوافر بها بنية تحتية متميزة .

ومن جانبها أوضحت الدكتورة داليا فياض أن اللجنة قامت خلال الزيارة بتفقد غرفة العمليات الجراحية بنظام الكبسولة ، ومعمل علاج الجذور الذي أنشأ حديثا ومؤسس بأحدث التقنيات حيث يحتوي على عدد 33 مشابه مريض ، وعدد 9 بنش ميكروسكوب جراحي جهاز أشعة ، ومبنى عيادات طب الأسنان الجديد والذي يحتوي على 150 وحدة أسنان و 4 غرف أشعة.