رئيس جامعة الإسكندرية يطالب العمداء بتوفير أجواء مناسبة للطلاب أثناء الامتحانات

وطالب فى بيان اليوم على ضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس فى قاعات الإمتحانات لتحقيق الانضباط المنشود، وتواجد رؤساء اللجان، وانتظام حضور الملاحظين داخل لجان الامتحانات، والعمل على توفير الأجواء المناسبة وكافة سبل الرعاية للطلاب أثناء أداء امتحاناتهم، وإلتزامهم بالقواعد المقررة.

وجه الدكتور وائل نبيل نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب وكلاء الكليات، خلال انعقاد مجلس شئون التعليم والطلاب بسرعة الإنتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022/2023 طبقاً لقرار المجلس الأعلى للجامعات، ويؤديها نحو 198 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها.

وطالب بضرورة إعلان جداول الإمتحانات للطلاب خلال أسبوع وتجهيز جداول المراقبين والكنترولات، والتأكيد على ضرورة التزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة بالكليات بالحضور لضمان الانضباط، وتوفير التأمين الكامل لأعمال الامتحانات والكنترولات، وتوفير سيارات الإسعاف بمحيط اللجان لمواجهة أى حالات طارئة خلال الامتحانات، وتوفير أطقم طبية وتمريض بكل الكليات للتعامل الطبي السريع، والتأكيد على إتخاذ كافة إجراءات التأمين والسلامة وتوفير بيئة آمنة وجو نفسى مناسب للطلاب لأداء الامتحانات فى سهولة ويسر.

كما تستعد مرحلة الدراسات العليا لامتحانات الفصل الدراسى الأول ونشر الجداول للطلاب و أعلنت كلية الحقوق جامعة الإسكندرية عن جدول امتحانات الدراسات العليا ل11 تخصص في دور الخريف 2022 - 2023 وهي التي تتم بدءا من 8 إلى 24 يناير المقبل على مدار 6 أيام متفرقة، وذلك في مواد «القانون العام، القانون الخاص، الفقه الإسلامي، السياسة الشرعية، العلوم الجنائية، العلوم الإدارية، المرافعات، التحكيم، العلوم الإقتصادية والمالية، القانون الدولي، القانون البحري».