اليوم السابع
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"القوى العاملة" تنظم دورة لشباب الخريجين على مهنة الطاقة الشمسية بالوادى الجديد

الخميس، 29 ديسمبر 2022 04:15 م
"القوى العاملة" تنظم دورة لشباب الخريجين على مهنة الطاقة الشمسية بالوادى الجديد وزارة القوى العاملة
كتبت - مرام محمد

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تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد بشأن تنفيذ ومتابعة الدورة التدريبية لشباب الخريجين على مهنة الطاقة الشمسية بمركز التدريب المهني بالخارجة، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاته، بالاهتمام بتدريب الشباب من أجل التشغيل والتأهيل لسوق العمل.

 

وأوضح أحمد حسين طليب، مدير مديرية القوى العاملة بالوادى الجديد، أن الدورة التدريبية تضمنت تدريب عملي في مواقع العمل بمجمع المصالح الحكومية المميكن الجارى إنشاؤه بالخارجه، بهدف اكساب المتدربين مهارت عملية تمكنهم من العمل بعد انتهاء التدريب من أجل توفير فرص عمل للشباب الخريجين.

 

وأضاف مدير المديرية، أن التدريب يتم تحت رعاية اللواء ا. ح محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ، واهتمام المحافظة باستخدام الطاقة الشمسية في المشروعات والجهات الحكومية والاستثمارية التي تقام على أرضها.

 

وفي سياق متصل، تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة كفر الشيخ، بشأن تنظيم ندوة توعية في مجال السلامة والصحة المهنية، في أحد مصانع الزيوت والصابون، بحضور المدير التنفيذي لقطاع كفر الشيخ، ومدير إدارة السلامة والصحه المنهية بالمديرية، والعاملين بالمصنع وممثلين عن حقوق الإنسان، وذلك بناء على توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاته بالتواصل المستمر مع العمال في بيئة العمل وتقديم النوعيه والتوجيه في مجال السلامة والصحة المهنية لكافة قطاعات الإنتاج.

 

وأوضح حازم على حسن مدير مديرية القوى العاملة بكفر الشيخ، فى تقريره للوزارة، أن الندوة التى تم تنظيمها بناء على حرص وزارة القوى العاملة على توفير بيئة عمل آمنه لعمال مصر وتوفير سبل الدعم اللازم في مجال التوعية بالسلامة والصحة المهنية داخل المنشآت الموجودة بالمحافظة فى مختلف قطاعات العمل.


دورة تدريب

سوق العمل

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القوى العاملة



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