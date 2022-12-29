الحكومة توافق على ترشيد الإنفاق بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك للعام المالي 2022/2023، حيث تضمن القرار عددا من الضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق، وذلك تحقيقاً للمستهدفات، وتعاملا مع ما نتج من تداعيات للأزمات العالمية الحالية، على ألا تؤثر تلك القواعد، المنصوص عليها في القرار، على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها.
الحكومة توافق على ترشيد الإنفاق بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولةالخميس، 29 ديسمبر 2022 02:47 م
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
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