وفاة 18 طفلاً فى أوزبكستان بعد تناول شراب طبي هندي

قالت وزارة الصحة في أوزبكستان إن 18 طفلاً على الأقل لقوا حتفهم بعد تناولهم شراباً طبياً من إنتاج شركة الأدوية الهندية ماريون بيوتك.



وأوضحت الوزارة أن 18 من بين 21 طفلاً تناولوا شراب "دوك-1 ماكس"، أثناء علاجهم من مرض تنفسي حاد، توفوا بعد تناولهم الشراب. ويتم تسويق الشراب الطبي على الموقع الإلكتروني للشركة كعلاج لأعراض البرد والإنفلونزا.



وأضافت الوزارة، في بيان، أن الشراب كان يحتوي على إيثيلين جلايكول، الذي قالت إنه مادة سامة، لافتة إلى أن شركة كوراماكس ميديكال استوردت الشراب إلى أوزبكستان.



وأوضحت أنه تم إعطاء الشراب للأطفال في المنزل بدون وصفة من طبيب، إما من والديهم أو بناء على نصيحة صيادلة، بجرعات تجاوزت الجرعة القياسية للأطفال.