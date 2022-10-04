اليوم السابع
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انفجار فى مصنع كيماويات بأوزبكستان يسفر عن وقوع إصابات

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 10:29 ص
انفجار فى مصنع كيماويات بأوزبكستان يسفر عن وقوع إصابات انفجار - صورة أرشيفية
وكالات

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هز انفجار ضخم مصنع لإنتاج الأسمدة النيتروجينية في مدينة تشيرشيك بجمهورية أوزبكستان، أسفر عن وقوع إصابات.

وحسب موقع روسيا اليوم، قالت السلطات في بيان إن حريقا اندلع يوم الثلاثاء في حوالي الساعة الثامنة والنصف صباحا في ورشة التصنيع التابعة للمصنع رقم 5 التابع لمؤسسة مقسم-شيرشيك في تشيرشيك بمنطقة طشقند، مما أدى إلى وقوع انفجار".

وقالت السلطات إن الانفجار أسفر عن إصابة اثنين من العمال.

ويعمل رجال الإنقاذ في موقع الحادث، ويجري اتخاذ التدابير اللازمة لتحييد الحريق ومعاينة الأضرار.

 


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أوزبكستان

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