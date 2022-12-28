اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 04:42 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

نبتة صالحة.. الرئيس السيسى يهنئ ذوى الهمم والمصريين بالعام الجديد (إنفوجراف)

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 03:42 م
نبتة صالحة.. الرئيس السيسى يهنئ ذوى الهمم والمصريين بالعام الجديد (إنفوجراف) الرئيس عبد الفتاح السيسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى العديد من الرسائل المهمة والمؤثرة لأبطال قادرون باختلاف خلال حضوره احتفالية النسخة الرابعة.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "يطيب لي ونحن على أعتاب عام جديد أن أتقدم للشعب المصري العظيم وجميع أبنائي وبناتي، وأخص منهم ذوي القدرات والهمم بحلول العام الجديد، مع التمنيات الصادقة أن ينعم على مصر بالخير والنماء الدائمين.. وإننى أنتظر هذه المناسبة عاما بعد عام لأشارك معكم هذا التقليد السنوي".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في النسخة الرابعة من "قادرون باختلاف": نستلهم منكم الطاقة الإيجابية وروح التحدي ومشاعر الفخر والاعتزاز بهذا الوطن الذي أصبح حريصا على تكريم ذوي الهمم.. ونرى فيهم النبتة الصالحة التي نزرعها ونحصد من ورائها خيرا".

وتابع الرئيس السيسي: "نعتز بكم.. أصبحتم تمثلون أهم آليات بناء الوطن ونقدر جهودكم وإنجازاتكم.. ونرى إسهاماتكم في شتى المجالات.. أيادي بيضاء يزاد عمق آثارها يوما بعد يوم بالحفاظ على الهوية الوطنية الأصيلة".

رسائل الرئيس السيسى

وجاءت رسائل الرئيس السيسى فى رابع احتفاليات "قادرون باختلاف":

أهنئ الشعب المصرى بكل أبنائه خاصة ذوى الهمم بالعام الجديد

صادق التمنيات بأن ينعم الله على مصر بالخير والنماء الدائمين

أنتظر مناسبة "قادرون باختلاف" كل عام لأشارك معكم التقليد السنوى

نستلهم منكم الطاقة الإيجابية وروح التحدى ومشاعر الفخر والاعتزاز

أرى فى ذوى الهمم "النبتة الصالحة" التى نزرعها لنا وللأجيال المقبلة

نعتز بنجاحات وإنجازات أبنائنا من ذوى الهمم فى كل المجالات

الوطن حريص على تكريم ذوى الهمم ونعتز بكم ونقدر جهودكم

نرى إسهاماتكم أيادى بيضاء تحافظ على الهوية الوطنية الأصيلة

التحديات العالمية جعلتنا ندرك أهمية الالتفاف حول الوطن

وحدتنا السبيل الوحيد لتحقيق حلم الدولة المصرية التى نصبو إليها

توجيه لأجهزة الدولة باتخاذ كل ما يلزم لدمج ذوى الهمم فى المشروعات

 

 


السيسي السيسى

قادرون باختلاف

احتفالية قادرون باختلاف

الرئيس عبد الفتاح السيسي

اخبار الرئيس السيسي

الرئيس

أصحاب الهمم

حفل قادرون باختلاف

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

عضو "خارجية النواب": حفل قادرون باختلاف بحضور الرئيس السيسي انتصار للإنسانية

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 03:13 م

ربنا أنقذ مصر ومش هننسى الشهداء.. ردود الرئيس السيسى على "قادرون باختلاف"

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 03:07 م

حوار مع ملائكة ذوى الهمم.. رسائل الرئيس السيسى فى احتفال "قادرون باختلاف"

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 03:01 م

مريم النجدى فنانة لمعت أمام الرئيس السيسى فى "قادرون باختلاف".. تعرف عليها

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 03:00 م

الرئيس السيسى لـ"قادرون باختلاف": "ما تحرموناش من دعواتكم الطيبة"

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 02:28 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة