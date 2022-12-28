ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة متنوعة اليوم

دمياط - هيثم مراد

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا إعلاميا، جاء فيه أن الميناء استقبل 13 سفينة متنوعة، بينما غادر الميناء 22 سفينة، ليصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 21523 طن تشمل: 6335 طن يوريا و1700 طن رمل و78 طن بصل و13410 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 21149 طن تشمل: 13988 طن قمح و187 طن خشب زان و3984 طن أبلاكاش و350 طن كتان و 200 طن مولاس و2400 طن كسب صويا و 40 طن كزبرة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 534 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 173 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3136 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 68595 طنًا، بينما بلغ رصيده فى مخازن القطاع الخاص 82590 طنًا.

كما غادر الميناء أيضا قطارى بضائع بحمولة إجمالية 2626 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، وقطار آخر بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4024 شاحنة.

وكان رئيس هيئة ميناء دمياط، قد أكد على تطوير العمل داخل الهيئة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى وجود خطة يتم دراستها الآن لبحث آليات العمل وسبل التطوير اللازم من أجل تقديم الخدمات بشكل سهل على عملاء الميناء.

كما عقد اللواء أيمن حواش، رئيس هيئة ميناء دمياط اجتماعا تنسيقيا مع ممثلي مصلحة الجمارك لبحث سبل التعاون في الفترة المقبلة، وذلك في ضوء التحول الرقمى الذي تشهده مصر حاليا مما يتيح الفرصة أمام تفعيل خدمات الشباك الواحد الأمر الذي يضمن تقديم الخدمات بشكل أسرع لعملاء الميناء.