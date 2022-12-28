اليوم السابع
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إيطاليا توافق على استقبال 113 مهاجرا على متن سفينة أوشن فايكنج الإنسانية

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 01:15 م
إيطاليا توافق على استقبال 113 مهاجرا على متن سفينة أوشن فايكنج الإنسانية لاجئين -أرشيفية
كتبت: هناء أبو العز

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أعلنت منظمة غير حكومية فرنسية، أن إيطاليا ستسمح لسفينة أوشن فايكنج الإنسانية بالرسو فى ميناء إيطالى وإنزال 113 شخصا تم إنقاذهم من مياه البحر الأبيض المتوسط.
 
وكانت السفينة الإنسانية، التي تديرها SOS Mediterranee ، في قلب مواجهة بين فرنسا وإيطاليا في نوفمبر، عندما منعت الحكومة الإيطالية اليمينية المتطرفة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء جيورجيا ميلوني الوصول إلى موانئها.
 
وسُمح للمهاجرين الـ 230 الذين كانوا على متنها فى ذلك الوقت بالنزول فى فرنسا بعد قضاء أسابيع فى البحر – مما زاد التوترات بين البلدين.
 
وقالت منظمة اس او اس ميديترانى، إن السفينة حصلت على إذن بالرسو في ميناء رافينا بشمال شرق إيطاليا رغم إنها قالت إن الأمر سيستغرق أربعة أيام من الملاحة  للوصول إليها.
 
وتم إنقاذ المهاجرين الذين كانوا على متنها ليل الإثنين في المياه الدولية القريبة من ليبيا، حيث نفذ القارب أول عملية إنقاذ له منذ أن رسي في فرنسا الشهر الماضي.
 
ومن بين الذين تم إنقاذهم 23 امرأة بينهم بعض الحوامل، بحسب المنظمة غير الحكومية ، بالإضافة إلى حوالي 30 قاصرًا غير مصحوبين بذويهم وثلاثة أطفال.
 
في كل عام، يسعى الكثير من الفارين من إفريقيا والشرق الأوسط إلى دخول اليونان وإيطاليا وإسبانيا أملاً في حياة أفضل في الاتحاد الأوروبي.
 
وسجلت المنظمة الدولية للهجرة ما يقرب من 2000 مهاجر بين قتيل ومفقود في البحر الأبيض المتوسط هذا العام.

لاجئين

ايطاليا وفرنسا

اوشن فايكنج

سفينة انسانية

المنظمة الدولية للهجرة

افريقيا واوروبا



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