ميناء دمياط يستقبل 38 سفينة متنوعة اليوم

دمياط - هيثم مراد

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا إعلاميا، جاء فيه أن الميناء استقبل اليوم 3 سفن متنوعة، بينما غادر الميناء 3 سفن أخرى، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 32845 طن تشمل: 13540 طن يوريا و4070 طن رمل و1939 طن علف بنجر و13296 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 19912 طن تشمل: 8701 طن قمح و1842 طن خشب زان و3738 طن أبلاكاش و250 طن خردة و561 طن مواسير و4745 طن كسب صويا و75 طن كزبرة، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 806 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 595 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5154 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 64642 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 84268 طنًا.

كما غادر الميناء أيضا قطاري بضائع بحمولة إجمالية 2266 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، فضلا عن قطار آخر بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4462 شاحنة.

كان اللواء أيمن حواش رئيس هيئة ميناء دمياط، قد التقي بممثلي مصلحة الجمارك لبحث سبل تعزيز العمل المشترك بين الهيئة ومصلحة الجمارك وتطويره بما يتماشي مع خطة تطوير العمل داخل الميناء في ظل التحول الرقمي داخل الجمهورية، تضمن اللقاء عرض مقترحات لتطوير العمل بين الجهتين خلال الفترة المقبلة، مما يتيح الفرصة أمام عملاء الميناء للحصول على الخدمات الخاصة بالميناء بشكل سهل.