مصرع سيدة وإصابة زوجها ونجليها في حادث سيارة بالطريق الصحراوى الشرقى ناحية سوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الصحراوى الشرقى دائرة مركز شرطة أخميم شرقى محافظة سوهاج، إنقلاب سيارة ملاكى على الطريق، عقب إختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما أدى إلى إنقلابها على جانب الطريق، إصابة قائد السيارة وإصابة نجليه ووفاة والدتهما، تم رفع أثار الحادث من على الطريق، وإعادة حركة السير عقب توقفه جزئيا، وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفى.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، قد تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة، وقوات تأمين الطرق بوقوع حادث إنقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الشرقى سوهاج البحر الأحمر دائرة مركز شرطة أخميم ووجود متوفيه ومصابين تم الدفع بقوات إدارة المرور وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها إدارة المباحث الجنائية، وقادتها مباحث المديرية، وفرع بحث الشرق وضباط وحدة مباحث أخميم، عقب إنتقال مأمور المركز بإنقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم ووجود متوفيه وصابين حيث تبين أنه أثناء سير السيارة ملاكي " قيادة المدعو محمود س ا م 32 سنة صاحب محل أعلاف ويقيم أسيوط أختلت عجلة القيادة بيده مما أدي لإنقلاب السيارة علي جانب الطريق.

نتج عن الحادث وفاة زوجة قائد السيارة المدعوة فاطمة ا م ع 32 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية وإصابة كل من قائد السيارة " كدمات وسحجات متفرقة بالجسم "، وإصابة قمر م س ا م عامين " بجروح بالرأس "، وفرحه م س ا م 4 " سنوات بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم "، وروقا م س ا م 6 سنوات بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم " أنجال قائد السيارة من مستقلي السيارة.

تم تحرير محضرا بالواقعة عقب الدفع بقوات إدارة المرور وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.