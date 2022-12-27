مدينة طهطا تواصل عقد الحوارات المجتمعية لمناقشة مقترحات حياة كريمة.. صور

شهد مركز ومدينة طهطا بسوهاج، فعاليات اللقاء الجماهيرى والحوار المجتمعى مع أهالى "مدينة طهطا ومنطقة الساحل"، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة"، للاستماع لآراء ومقترحات المواطنين، وأبرز احتياجاتهم، لإدراجها بخطة مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، والتي تشمل قرى مركزي "أخميم وطهطا"، بحضور عامر عوض رئيس مركز ومدينة طهطا، وممثلي مؤسسة حياة كريمة، والمئات من المواطنين.

ويهدف اللقاء إلى مشاركة الأهالي في المبادرة، من خلال الاستماع لمطالبهم، والتعرف على آرائهم ومقترحاتهم، حول المشروعات المتعلقة بتنفيذ خطة المبادرة الرئاسية في " مدينة طهطا ومنطقة الساحل"، بهدف تعزيز روح الانتماء لدى المواطنين، والتأكيد على انحياز الدولة للفئات الأكثر احتياجًا وحرص القيادة السياسية على تطبيق العدالة الاجتماعية، ومشاركة المواطنين في وضع خطط التنمية الشاملة.

واستعرض الأهالي خلال اللقاء احتياجاتهم في مختلف القطاعات والمشروعات التي يأملون في تنفيذها ، ومن أهمها مشروعات "الصرف الصحي، ورصف الطرق، والتعليم، والصحة، والاتصالات، والغاز الطبيعي، وتحسين جودة مياه الشرب، وتطوير مراكز الشباب والملاعب، وإنشاء المجمعات الخدمية والزراعية، ووحدات الإسعاف".

وأكد المحاسب عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا على أنه سوف يتم دراسة هذه المقترحات وبحث إمكانية تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وبالتنسيق مع مسؤولى حياة كريمة وتنفيذ كافة الخدمات واحتياجات المواطنين بنطاق مجلس قروى نزلة القاضى والقرى والنجوع التابعة لها.ومن جانبه أكد المحاسب عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا على أنه سوف يتم دراسة هذه المقترحات وبحث إمكانية تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وبالتنسيق مع مسؤولى حياة كريمة وتنفيذ كافة الخدمات واحتياجات المواطنين بنطاق مركز ومدينة طهطا والمجالس القروية والقرى والنجوع التابعة لها.

وتم عقد الحوار المجتمعى وبحضور مسؤولى حياة كريمة بسوهاج ومسؤولى حياة كريمة بطهطا وبحضور جمال محمد عمر سكرتير الوحدة ورؤساء المجالس القروية وسكرتيرى القرى وعدد من العاملين بالوحدات المحلية وعدد كبير من المواطنين بمدينة طهطا وساحل طهطا والمجالس القروية التابعة لها.