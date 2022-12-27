حبس سيدة وزوجها وعاطل 4 أيام ضبطوا بحوزتهم 500 جرام هيروين وسلاح بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

قررت النيابة العامة بمركز سوهاج حبس سيدة وزوجها وعاطل 4 أيام على ذمة التحقيق عقب تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع الأمن العام وإدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، من إلقاء القبض عليهم بدائرة مركز شرطة سوهاج بناحية قرية قلفاو العمرة وبحوزتهم نصف كيلو من مخدر الهيرويين وسلاح نارى وطلقات ومبلغ مالى وميزان وسلاح أبيض و3 هواتف محمولة



جاءت الحملة بإشراف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مدير أمن سوهاج، واللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، ومساعد المنطقة الجنوبية لمكافحة المخدرات.



وترجع الواقعة إلى ورود معلومات لمدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات "فرع سوهاج"، مفادها قيام ربة منزل وزوجها وعاطل بالإتجار فى مخدر الهيرويين متخذين من دائرة مركز شرطة سوهاج مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.



بعرض المعلومات على رئيس منطقة وسط الصعيد، قرر سرعة تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، والدفع بمأمورية من ضباط إدارة مكافحة المخدرات مدعمة بمجموعات قتالية لضبط المتحرى عنهما.



وكشفت التحريات الأولية التى قام بها رئيس فرع سوهاج، بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى ومفتش مباحث مركز سوهاج وضباط وحدة مباحث مركز سوهاج ن. ر. م. ر عاطل يقيم قلفاو العمرة بدائرة مركز سوهاج، وأ. م. ح. ك زوجة الأول وتقيم بنفس العنوان، وح. ج. أ. ا عاطل ويقيم بذات العنوان.



عقب استصدار إذن النيابة قامت مأمورية من ضباط الإدارة بالاشتراك وضباط إدارة البحث الجنائى وأسفرت عن ضبط المتحرى عنهم وبحوزتهم 500 جرام من مخدر الهيرويين وفرد روسى محلى الصنع و5 طلقات ومبلغ مالى 2690 جنيه وميزان ومطواه و3 هواتف محمولة وذلك أثناء مزاولة نشاطهما الإجرامى بدائرة قسم أول سوهاج.



وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه عملية الضبط أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهواتف للاتصال بعملائهم والسلاح النارى والسلاح الأبيض بقصد الدفاع تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق وأصدرت قرارها السابق.