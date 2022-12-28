مديرو بنوك طعام بريطانيون لـ"إندبندنت" يحذرون من "تسونامى المحتاجين"

كتبت رباب فتحى

حذر مديرو بنوك الطعام فى بريطانيا حكومة ريشي سوناك من أن "تسونامي المحتاجين" قد يدفعهم إلى إبعاد العائلات الجائعة ، حيث تنخفض التبرعات بينما يستمر الطلب في الارتفاع وسط أزمة تكلفة المعيشة.

وقال متطوعون لصحيفة "إندبندنت" البريطانية إنهم مرهقون وخائفون مما سيحمله العام الجديد ، حيث يعانون من انخفاض التبرعات بالإضافة إلى زيادة جديدة في الأشخاص المحتاجين للمساعدة.

ووجدت دراسة استقصائية أجرتها شبكة المعونة الغذائية المستقلة (Ifan) - وهي شبكة تضم 550 مجموعة في جميع أنحاء المملكة المتحدة - أن 91 في المائة من بنوك الطعام قد شهدت طلبًا أكبر هذا الشتاء مقارنة بالعام الماضي.

وأظهرت بيانات الاستطلاع ، التي تمت مشاركتها مع الصحيفة ، أن 69 في المائة من بنوك الطعام قد شهدت انخفاضًا في التبرعات الغذائية والنقدية. ما يقرب من النصف - 46 في المائة - قلقون بشأن ما إذا كانت لديهم القدرة على دعم الناس في عام 2023.

ويقول مديرو بنوك الطعام إن فواتير الطاقة المرتفعة ، وارتفاع أسعار المواد الغذائية ، وتراجع قيمة الأجور مع زيادة معدلات التضخم ، تعني أن مدفوعات دعم المعيشة في نوفمبر لم توفر سوى القليل من الدعم مقابل ارتفاع الطلب.

وقالت كاثي بلاند ، التي تدير بنك طعام Leominster في هيريفوردشاير ، إن عدد الطرود التي تم توزيعها هذا العام كان ضعف العدد الذي تم توزيعه في عام 2021.

وقالت إن "تسونامي المحتاجين" الجديد كان ظاهرا هذا الشتاء - حيث أشارت مؤسسة Age UK إلى المزيد من كبار السن الذين يعانون من ارتفاع فواتير الطاقة وأسعار السوبر ماركت أكثر من أي وقت مضى.

وأضافت بلاند: "يشعر الناس بالبرد والجوع واليأس. لا يمكن لمتطوعينا مواكبة هذا المستوى من الخدمة ، ولا أعتقد أننا رأينا أسوأ ما في هذه الأزمة حتى الآن. إنهم مرهقون وخائفون بشأن كيف يمكننا الاستمرار إذا استمرت الأرقام في الارتفاع ".