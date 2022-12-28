مديرو بنوك طعام بريطانيون لـ"إندبندنت" يحذرون من "تسونامى المحتاجين"

حذر مديرو بنوك الطعام فى بريطانيا حكومة ريشي سوناك من أن "تسونامي المحتاجين" قد يدفعهم إلى إبعاد العائلات الجائعة ، حيث تنخفض التبرعات بينما يستمر الطلب في الارتفاع وسط أزمة تكلفة المعيشة.
وقال متطوعون لصحيفة "إندبندنت" البريطانية إنهم مرهقون وخائفون مما سيحمله العام الجديد ، حيث يعانون من انخفاض التبرعات بالإضافة إلى زيادة جديدة في الأشخاص المحتاجين للمساعدة.
ووجدت دراسة استقصائية أجرتها شبكة المعونة الغذائية المستقلة (Ifan) - وهي شبكة تضم 550 مجموعة في جميع أنحاء المملكة المتحدة - أن 91 في المائة من بنوك الطعام قد شهدت طلبًا أكبر هذا الشتاء مقارنة بالعام الماضي.
وأظهرت بيانات الاستطلاع ، التي تمت مشاركتها مع الصحيفة ، أن 69 في المائة من بنوك الطعام قد شهدت انخفاضًا في التبرعات الغذائية والنقدية. ما يقرب من النصف - 46 في المائة - قلقون بشأن ما إذا كانت لديهم القدرة على دعم الناس في عام 2023.
ويقول مديرو بنوك الطعام إن فواتير الطاقة المرتفعة ، وارتفاع أسعار المواد الغذائية ، وتراجع قيمة الأجور مع زيادة معدلات التضخم ، تعني أن مدفوعات دعم المعيشة في نوفمبر لم توفر سوى القليل من الدعم مقابل ارتفاع الطلب.
وقالت كاثي بلاند ، التي تدير بنك طعام Leominster في هيريفوردشاير ، إن عدد الطرود التي تم توزيعها هذا العام كان ضعف العدد الذي تم توزيعه في عام 2021.
وقالت إن "تسونامي المحتاجين" الجديد كان ظاهرا هذا الشتاء - حيث أشارت مؤسسة Age UK إلى المزيد من كبار السن الذين يعانون من ارتفاع فواتير الطاقة وأسعار السوبر ماركت أكثر من أي وقت مضى.
وأضافت بلاند: "يشعر الناس بالبرد والجوع واليأس. لا يمكن لمتطوعينا مواكبة هذا المستوى من الخدمة ، ولا أعتقد أننا رأينا أسوأ ما في هذه الأزمة حتى الآن. إنهم مرهقون وخائفون بشأن كيف يمكننا الاستمرار إذا استمرت الأرقام في الارتفاع ".
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