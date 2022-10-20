أزمة تكاليف المعيشة في بريطانيا مستمرة.. بنوك الطعام تواجه 46% زيادة فى الطلب

كتبت: نهال أبو السعود

تواجه بنوك الطعام في بريطانيا أصعب شتاء لها حتى الآن حيث أن الطلب المتزايد الذي يغذيه ارتفاع تكاليف المعيشة يفوق التبرعات، وفقا لصحيفة الاندبندنت.

أطلقت مؤسسة Trussell Trust الرائدة ، والتي تدعم شبكة تضم 1300 مركزًا لبنك الطعام ، اليوم نداءًا طارئًا ، محذرة من أن "ارتفاع تكلفة المعيشة يقود إلى تسونامي من الحاجة إلى بنوك الطعام".

كان الطلب حادًا بشكل خاص خلال الأشهر القليلة الماضية ، حيث وزعت المؤسسة الخيرية 46 في المائة من الطرود الغذائية الطارئة على البنوك في أغسطس وسبتمبر مقارنة بنفس الأشهر في عام 2021.

هذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها Trussell Trust فجوة آخذة في الاتساع بين التبرعات والمواد الغذائية التي يتم توزيعها.

وقالت المنظمة الخيرية إنه ستكون هناك حاجة لحوالي 1.3 مليون حزمة من المواد الغذائية الطارئة ، والتي تم تصميمها لإطعام عائلة بوجبات تكفي لثلاثة أيام ، في الأشهر الستة المقبلة وهذا يشمل نصف مليون طفل.

وحذروا من أن بنوك الطعام تكافح من أجل تلبية الحاجة المتزايدة وتضطر إلى شراء ثلاثة أضعاف كمية الطعام التي اشترتها العام الماضي. في هذه السنة المالية ، جلبت بنوك الطعام ما يقرب من 1400 طن من الطعام - أي ما يعادل 111 حافلة ذات طابقين.

وفقا للتقرير، انفقت بنوك الطعام ما يقرب من 1400 إسترليني شهريا في المتوسط لتعبئة التبرعات الغذائية وتعتبر هذه زيادة كبيرة عن العام الماضي حيث كانت تنفق ما يقرب من 750 جنيه إسترليني فقط في المتوسط.

بلغ تضخم أسعار المواد الغذائية في بريطانيا الآن 14.6 في المائة ، وفقًا لبيانات جديدة صادرة عن مكتب الإحصاء الوطني، وكان سبب ارتفاع الأسعار ارتفاع تكلفة الخبز والحبوب ومنتجات اللحوم والحليب والجبن والبيض.

وقال 50 في المائة إن أسرهم كانت تتخطى وجبات الطعام، وقال ما يقرب من نصف المستهلكين - 46 في المائة - إنهم يجدون صعوبة في تناول الطعام الصحي مقارنة بما كان عليه قبل أزمة تكلفة المعيشة بينما قال قال حوالي 78 في المائة إنهم يجدون صعوبة كبيرة في تحمل التكاليف اليومية.