محافظ الدقهلية يحيل 76 محضرا "مخالفات تموينية" للنيابة العامة

الدقهلية - فريق المحافظات

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفي هذا الصدد قال محافظ الدقهلية إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات، من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن أسفرت عن تحرير 76 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة.. وقرر "مختار" إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشان حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات، وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية، ووجه "مختار" لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التي تم تنفيذها من خلال قطاع التموين شملت المرور علي المخابز والأسواق والمحلات بمراكز ومدن تمي الأمديد ونبروه وشربين ودكرنس والمنزلة والسنبلاوين، والمحاضر التي تم تحريرها عبارة عن 32 محضر عدم توريد أرز شعير للمزراعين و8 محاضر عدم وجود شهادة صحية، و3 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمى، و14 محضر نقص وزن، و3 محاضر عدم مطابقة للمواصفات، و2 محضر تصرف في دقيق بكمية قدرها (9) شكاير، و1محاضر توقف عن الإنتاج، و1 محضر عدم إعطاء بون صرف، و1 محضر عدم وجود قائمة، و10 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، و1عدم وجود فواتير، وتم التحفظ على 128 طن ارز شعير، و4 طن رده ( نخلة خشنة) وقال إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وفي ذات السياق استمرت أعمال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن والأحياء للمرور علي المحلات والأسواق والمطاعم وكافة منافذ البيع، للتأكد من وضع قوائم الأسعار علي السلع وضبط الاسواق، ومواجهة جميع اشكال الغش التجاري والاحتكار ومعاقبة المخالفين، وذلك بإشراف رؤساء المراكز والمدن في كل من شربين ودكرنس ونبروه والسنبلاوين.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين ، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.