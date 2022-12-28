إحالة 79 من العاملين بالصحة والرياضة بالدقهلية المتغيبين بدون إذن للتحقيق

الدقهلية - فريق المحافظات

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، إحالة 79 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية ومراكز الشباب، المتغيبين والمنقطعين وتاركى العمل بدون إذن للتحقيق وبينهم مسئولي وحدات ومصالح حكومية خدمية وجدت مغلقة اثناء مواعيد العمل الرسمية، وذلك بناء على تقرير حملة المرور الميدانى المفاجئ بنطاق مراكز ومدن المنصورة والمنزلة.

جاء قرار محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على التقرير الذي عرضه باسم الشريف، مدير عام التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة، وذلك بنتائج حملات المرور الميداني على عدد من والوحدات الخدمية وذلك للوقوف على مدى انتظام العمل بها هذا وقد تم تنظيم حملات المرور المشار إليها تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية باشراف اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، وذلك حرصا على تقديم خدمات متميزة للمواطنين فى كافة المجالات وقطاعات المرافق والخدمات وذلك من خلال متابعة الأداء وتحقيق الانضباط والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافأة المجدين ومعاقبة المقصرين.

وأوضح التقرير أن الذين تم إحالتهم للتحقيق يشمل عدد 73 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية، شملت الوحدات الصحية بقرية بدواي وكفر البرامون والخيارية بمركز المنصورة، وبقرى أولاد حانا والحوتة والفروسات وجديدة المنزلة بمركز المنزلة، والمركز الحضرى بالمنزلة ومستشفى المنزلة المركزى، كما شمل التحقيق عدد 6 من العاملين بمراكز شباب البلاسي والجماملة والحوتة بمركز المنزلة ومنهم مسئولي مراكز شباب بدواى وكفر بدواى والبدالة مركز المنصورة، وجدت مغلقة أثناء حملة المرور في مواعيد العمل الرسمية.

ووجه محافظ الدقهلية لوكلاء الوزارات مديرى مديريات الصحة والشباب والرياضة، لسرعة اتخاذ اللازم حيال إجراء التحقيقات في حالات الغياب وترك العمل، وكذا التحقيق مع مسئولي الوحدات الخدمية التي وجدت مغلقة أثناء أوقات العمل الرسمية وفقا لما هو وارد بتقرير لجنة التفتيش والمرور المشار إليه.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتصدى لمختلف أشكال الفساد بجميع مواقع العمل، وتوفير إحتياجات المواطنين وتلبية مطالبهم تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء فى هذا الشأن وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية..