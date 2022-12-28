حملات أمنية مكثفة لمكافحة جرائم الغش التجارى وتداول السلع مجهولة المصدر

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملات مكثفة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما الجرائم التموينية، وجرائم الغش التجارى وتداول السلع مجهولة المصدر



فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة، وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة العديد من الحملات التموينية والتى أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: ضبط (مسئول عن ثلاجة لحوم- كائنة بدائرة قسم شرطة الخليفة) لحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "مقطعات لحوم" غير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.. وعثر بداخل الثلاجة على (1,150 طن "مقطعات لحوم، دهون" جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها).







ضبط (صاحب مخزن مواد غذائية- كائن بدائرة قسم شرطة المرج) لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوب بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المُستهلكين.. وعثر بداخل المخزن على (كمية من المواد والسلع الغذائية "أرز، دقيق، مكرونة، فول مدشوش " بإجمالى أوزان 7,750 طن وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات).بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

