محافظ أسوان يستقبل سفير البوسنة والهرسك ويرحب بدعم العلاقات

أكد أشرف عطية محافظ أسوان ، أهمية دعم التعاون المشترك، وخاصة مع الدول الصديقة والمصدرة للحركة السياحية الدولية، وأيضاً التى لها علاقات تجارية وصناعية وتاريخية ممتدة مع مصر.

جاء ذلك أثناء استقبال المحافظ لسفير دولة البوسنة والهرسك صديق سباهيتش.

ورحب محافظ أسوان، بدعم العلاقات مع سفارة البوسنة والهرسك لفتح المجال أمام الأفواج السياحية الزائرة لأسوان بإعتبارها من أهم المقاصد على خريطة السياحة الدولية لتميزها بتنوع المنتج السياحى ، وأيضاً لحفاوة وحسن إستقبال أهلها للزائرين ، بالإضافة إلى تمتعها بالطقس المشمس والطبيعة الساحرة.

وأشار، إلى أن العلاقات التاريخية بين الشعبين ساهمت فى زيادة حجم التبادل التجارى ، وأيضاً الحركة السياحية ، بالإضافة إلى التعاون فى المجالات الثقافية والفنية.

ومن جانبه أعرب صديق سباهيتش عن سعادته بزيارة محافظة أسوان ، والتى تتمتع بمقومات سياحية وإقتصادية وثقافية متفردة ، وهو الذى سيفتح الباب أمام تشجيع حركة السياحة الوافدة من دولة البوسنة والهرسك لها حيث شملت دولته زيارة معبدى أبو سمبل والحديقة النباتية ومتحف النوبة ، بالإضافة إلى الجولة النيلية.

وتابع، أن العلاقات الثنائية مع مصر تتسم بالصداقة والتعاون المشترك حيث سيتم توقيع مذكرة تعاون مع وزارة السياحة والآثار لمضاعفة حجم حركة السياحة الوافدة للمقاصد السياحية المصرية وفى مقدمتها أسوان ، وفى ختام اللقاء قام محافظ أسوان بإهداء درع المحافظة لسفير البوسنة والهرسك وذلك تعبيراً عن ترحيب أسوان به وإعتزازاً وتقديراً بعلاقات الصداقة بين البلدين.