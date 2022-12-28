محافظ أسوان يتابع تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" لخدمة 11 ألف نسمة بقرية المالكى

تابع أشرف عطية، محافظ أسوان، نتائج الجولات الميدانية لوحدة حياة كريمة من أجل تفقد معدلات الإنجاز بمختلف المشروعات الجارية داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية "التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة".

ومن جانبه أكد ناجح مصطفى، رئيس وحدة حياة كريمة، تفقد المشروعات الجارية بقرية المالكى بمركز نصر النوبه والتى يبلغ عدد سكانها 11,2 ألف نسمة وتضم 5 توابع ، مشيراً إلى تفقد مشروعات إنشاء المجمع الخدمى والمجمع الزراعى والوحدة البيطرية، وإحلال وتجديد خطوط وشبكات مياه الشرب بالقرية وتوابعها بنسبة 100% لكل مشروع ، بالإضافة إلى تفقد مشروع إنشاء مركز شباب السنقارى بنسبة 96%، علاوة على تفقد مشروع توصيل شبكات الغاز الطبيعى وإنشاء محطات الرفع وشبكات الإنحدار بالقرية وتوابعها بمتوسط نسب تنفيذ وصلت 85 %.

وأشار ناجح مصطفى، إلى تفقد مشروع تطوير مركز شباب السبوع بنسبة 80 % ، فضلاً عن تفقد مشروع إحلال وتجديد شبكة الكهرباء بمتوسط نسب تنفيذ بلغت 60% ما بين إحلال محولات وأعمدة وأسلاك معزولة وكشافات، لافتاً إلى أنه تم التشديد على الإلتزام بتوجيهات محافظ أسوان بشأن تنفيذ أعمال تنسيق الموقع العام وإعادة الشئ لأصله فى محيط المشروعات التى تم الإنتهاء منها لإضفاء الوجه الحضارى والجمالى المناسب لقيمة هذه المشروعات وخدماتها المقدمة للمواطنين.