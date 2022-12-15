اليوم السابع
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الاتحاد الأوروبى يمنح البوسنة والهرسك صفة "المرشح للاتحاد"

الخميس، 15 ديسمبر 2022 11:22 م
الاتحاد الأوروبى يمنح البوسنة والهرسك صفة "المرشح للاتحاد" الاتحاد الأوروبى
كتب محمد جمال

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وافق قادة دول الاتحاد الأوروبى خلال قمتهم في بروكسل على منح البوسنة والهرسك صفة "الدولة المرشحة" للعضوية في الاتحاد.

ويأتي هذا استنادا للوثيقة الختامية للقاء القمة التي تضمنت "يوافق المجلس الاوروبي على استنتاجات مجلس الاتحاد الأوروبى في 13 ديسمبر 2022 بشأن عملية التوسيع ويوافق على منح البوسنة والهرسك صفة دولة مرشحة للانضمام للاتحاد".

من جهته قال رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قبل القمة إنه يتوقع أن تحصل البوسنة والهرسك رسميا على صفة "دولة مرشحة" للاتحاد الأوروبي خلال القمة.

وفي وقت سابق، أوصى مجلس الاتحاد الأوروبي بمنح البوسنة والهرسك صفة "مرشح للعضوية" في الاتحاد الأوروبي، وكان هذا القرار بحاجة إلى موافقة رؤساء دول الاتحاد في القمة.


الاتحاد الأوروبى

البوسنة والهرسك

مجلس الاتحاد الأوروبى



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