تصدير خام الكلنكر إلى دول أفريقيا عبر الأرصفة الجديدة بميناء شرق بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت المنطقة الاقتصادية ل قناة السويس ، اليوم، الأربعاء، عن تواصل تصدير خام الكلنكر إلى الأسواق الخارجية وخاصة أفريقيا عبر أرصفة ميناء شرق بورسعيد الجديدة

تعتبر الدول الأفريقية المستورد الأول لخام الكلنكر فقد استقبلت السفينة ST- CERGUE القادمة من السويس بحمولة كلية بلغت 34314 طنا، وتتم عمليات الشحن، وتحميل 43 ألف طن من خام الكلنكر وسوف تستكمل السفينة رحلتها فور انتهاء عمليات الشحن إلى توجو.

وذكر البيان، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة ZAMZAM 1 القادمة من تركيا، وذلك لتفريغ 245 بلوك رخام بالميناء.

واتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفينتين تمهيدا لبدء عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.

وفي سياق متصل، استقبل ميناء بورسعيد السياحى، أمس السفينة السياحية AMERA ، قادمة من ميناء الأسكندرية وعلى متنها 409 سائحا و398 طاقم بحارة، ضمن برنامجها السياحي في عدد من موانئ دول العالم.

وذكر البيان، أن السفينه استقبلت 292 سائح صعدوا على متنها فور عودتهم من جولاتهم السياحية بمحافظة الأسكندريه، وغادرت السفينة الميناء أمس ضمن قافلة الجنوب متوجهة إلى ميناء الغردقة، لاستكمال باقي رحلتها السياحية في حوض البحر الأبيض المتوسط.

وفى هذا الصدد، تم التنسيق بين كل الجهات المعنية بالميناء لتسهيل عملية دخول السفينة السياحية إلى الميناء وتسهيل حركة نزول وصعود الركاب من وإلى الرصيف.

ويعد هذا النشاط للميناء دليلاً على عودة السياحة بالمنطقة وجاهزية موانئ المنطقة الاقتصادية لاستقبال هذا النوع من السفن، فضلاً عن اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لكافة الأنشطة الاقتصادية بشكل عام والأنشطة السياحية بشكل خاص والتي تدل على ثقة المسارات السياحية في موانئ المنطقة ومعدلات الأمان بها.

وتُعتبر هى سفينة ركاب سياحية تديرها شركة Phoenix Reisen بنيت عام 1988 أى منذ 34 عاما وتم تجديدها عام 2019 تحتوي على 9 طوابق بالإضافة إلى، سطح الكورنيش والمراقبة أعلى الجسر على متن السفينة AMERA وتوجد مكتبة واستوديو للطهي ومطاعم حديثة وغرفة ملكية وصالات مختلفة لمشاهدة البحر، بانوراما لاونج وتضم مرفق ساونا ومنطقة رياضية صغيرة وصالونا للتجميل وتصفيف الشعر. وفي المنطقة الخارجية يوجد أيضا حمام سباحة.