شحن 40 ألف طن من الكلنكر و42800 طن ملح للخارج من ميناء شرق بورسعيد الجديد

بورسعيد - محمد عزام

استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة OCTONAUT القادمة من تركيا، بحمولة 11570 طنا، من مادة الإيثيلين، والتي سيتم تفريغها لصالح محطة الصب السائل لشركة نيوهورايزون تانك ترمينال، المقامة بجانب رصيف عباس على مساحة 15657 مترا بميناء غرب بورسعيد، جاء ذلك في إطار رؤية الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتطوير الموانئ التابعة لها لاستقبال أجيال السفن العملاقة، وتعزيز تنافسيتها.

تعتبر هذه هي السفينة الثالثة التى يستقبلها الرصيف، بعد انتهاء المرحلة الأولى من تطويره، حيث استقبل السفينة ORCHID MEDEIRA التى قامت بتفريغ 4028 طنا من مادة الإيثلين بمحطة الصب السائل لشركة نيو هورايزون تانك، السفينة STOLT ENDURANCE التى قامت بتفريغ 5100 طن من مادة الايثلين، سوف تستكمل السفينة رحلتها فور انتهاء عمليات التفريغ إلى السعودية،كما استقبل الميناء السفينة NEZHA القادمة من تركيا وذلك لتفريغ 4090 طن رخام بالميناء.

وأضاف بيان المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الأرصفة الجديدة بميناء شرق بورسعيد شهدت نشاطا ملحوظا فى حركة السفن وتصدير البضائع العامة إلى الأسواق الخارجية، فقد استقبلت السفينة MEGHNA القادمة من جبل طارق بحمولة 31877 طن، وذلك لشحن 40 الف طن من خام الكلنكر الى كوت ديفوار.

كما استقبل الميناء السفينة BELISLAND القادمة من ميناء الاسكندرية بحمولة 34773 طن وذلك لشحن 40 الف طن ملح مغسول إلى غانا حيث يستخدم فى العمليات الصناعية للبتروكيماويات .

كما وصل الميناء السفينة MIRVARI القادمة من بيروت بحمولة 2265 طن وذلك لشحن 2800 طن ملح الى مولدوفا حيث تعتبر دول شرق اوروبا المستورد الاول للملح وذلك لاذابة الجليد فى فصل الشتاء.

هذا وقد اتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفن وتسريع عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.