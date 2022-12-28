ارتفاع عدد السفن العابرة لقناة السويس إلى 2131 سفينة أكتوبر الماضى

كتب مدحت عادل

شهدت معدلات عبور السفن بقناة السويس ارتفاعا ملحوظا مؤخرا، حيث سجل إجمالي عدد السفن نحو 2131 سفينة في شهر أكتوبر الماضي، بينما كانت نحو 1847 سفينة في شهر أكتوبر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 284 سفينة، وبنسبة زيادة بلغت 15.4%.

ورصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، توزيع اعداد السفن العابرة في قناة السويس بأنواعها المختلفة، ما بين عدد ناقلات البترول العابرة وبلغ عددها نحو 590 ناقلة في أكتوبر الماضي، مقابل 426 ناقلة في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 164 ناقلة، إلى جانب السفن العابرة الأخرى وبلغ عددها 1541 سفينة في أكتوبر الماضي، مقابل 1421 سفينة في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 120 سفينة.

وكانت بيانات جهاز الإحصاء، أظهرت ارتفاع عائدات قناة السويس في شهر أكتوبر الماضي، لتسجل نحو 14.3 مليار جنيه، ارتفاعا من 13.3 مليار جنيه في شهر أكتوبر عام 2021، بزيادة بلغت مليار جني، وتزيد إيرادات قناة السويس في أكتوبر الماضي بنحو 5.6 مليار جنيه عن إيرادات شهر أكتوبر المناظر له العام الماضي 2021، والذي بلغت إيراداته نحو 8.7 مليار جنيه، كما سجلت إيرادات أغسطس الماضي نحو 14.2 مليار جنيه.

وسجلت إحصاءات الملاحة بهيئة قناة السويس خلال شهر يوليو 2022 أرقاما قياسية جديدة محققة أعلى معدل عبور شهري في تاريخ القناة بلغ 2103 سفينة، وأعلى حمولة صافية شهرية في تاريخ القناة 125.1 مليون طن مما انعكس على زيادة عائدات القناة لتسجل أعلى إيراد شهري في تاريخها بلغ 704 ملايين دولار.