تحرير 11475 عقد لتقنين أراضى أملاك الدولة وإصدار 1666 ترخيصا لإعلانات بالشرقية

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي، حيث شدد المحافظ الدكتور ممدوح غراب، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل دور أقسام الإيرادات بكل مركز ومدينة وحي والالتزام التام بتحصيل كل المستحقات والمتأخرات الخاصة بالدولة، موجهاً مدير إدارة صندوق الخدمات بسرعة تحصيل كل المستحقات بمنتهى الدقة لتعظيم إيرادات المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة قطعت شوطاً طويلاً في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة وقامت بتنظيم لقاءات دورية للمواطنين المتعديين على أراضي أملاك الدولة لتشجيعهم على تقنين أوضاعهم والدخول تحت مظلة الدولة والقانون وتسديد مقدم التصالح والبدء في إجراءات التقسيط لسداد المبالغ المستحقة طبقاً لما اقرته المحافظة ومراعاه للبعد الاجتماعي والحفاظ على المال العام.

وتطرق الاجتماع إلى عرض موقف منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة، حيث تمت الإشارة الي انه خلال شهر ديسمبر الجاري تم رصد 2097 متغير منهم 1382 متغير ولاية المحافظة وتم الرد علي 1303 متغيرات، ليؤكد المحافظ علي ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين قائلا لن نسمح لأحد بمخالفة القانون.

كما تم استعراض موقف الإعلانات حيث تمت الإشارة إلى أنه في خلال شهر نوفمبر الماضي تم إزالة 471 إعلان مخالف بالتنسيق مع الجهات المعنية وترخيص 1666 إعلان وذلك طبقاً للقانون وحفاظاً على المال العام وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.