محافظ الشرقية يؤكد على استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق

جاء ذلك خلال إجتماع المجلس التنفيذي برئاسة المحافظ وبحضور الدكتور أحمد عبد المعطي ، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ ، واللواء محمد أبو شقة رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية ، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام ، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ، والعميد وائل عبد القادر المستشار العسكري للمحافظة ، والعقيد محسن القلش مدير إدارة مباحث تموين الشرقية ، والعقيد سامي اسماعيل مدير إدارة المرافق ، والمقدم محمد سالم وكيل إدارة المرور ، والمقدم شريف عمران رئيس قسم الإطفاء بإدارة الحماية المدنية ، ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

وأكد محافظ الشرقية على ضرورة التصدي بكل حسم لمحاولات حجب السلع والمغالاة في الأسعار والزام الباعة بوضع قائمة موضح عليها سعر كل سلعة على حدة لعدم استغلال المواطنين، مؤكداً استمرار جولاته المفاجئة للأسواق ومنافذ بيع السلع لمتابعة عملية البيع والشراء والتأكد من توافر السلع وتقديمها للمواطنين بأسعار مناسبة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وأشاد محافظ الشرقية بالجهد المبذول من مديرية التموين ومباحث التموين والتعاون المستمر مع رؤساء المراكز والمدن والاحياء والتصدي بكل حسم لكافة محاولات احتكار السلع وإعادة ضبط الأسعار بالأسواق والمنافذ واتخاذ ما يلزم قانونا حيال المخالفين.

وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بحصر قطع الأرض الفضاء داخل المدن والتنبيه على أصحابها بتسويرها بأشجار للحفاظ عليها وذلك خلال أسبوعين من تاريخه ورفع ما بها من مخلفات وقمامة حتى لا تتحول لمقالب عشوائية تضر البيئة وصحة المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين، مع التشديد على إستمرار حملات إزالة العبارات واللافتات الإعلانية من على الجدران والأسوار بالطرق العامة الرابطة بين مراكز ومدن المحافظة وذلك لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.

وخلال الاجتماع أكد محافظ الشرقية على جاهزية المحافظة لإستقبال موسم سقوط الأمطار في فصل الشتاء ومجابهة تقلبات الطقس والسيول المحتملة، مؤكداً أننا جميعاً نعمل في منظومة عمل واحدة لمواجهة أي تحديات او أحداث طارئة ولدينا السيناريوهات المسبقة للتعامل مع أي زمة أو طارئ، وذلك للحفاظ على أمن وسلامة المواطن.

كما تطرق الإجتماع إلى تشديد المحافظ على ضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية بالمدارس خلال إجازة نصف العام، وكذلك سرعة الانتهاء من أعمال الصيانة الجارية بمدرسة التربية الفكرية ببلبيس لضمان سير انتظام العملية التعلمية وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.