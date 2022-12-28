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الرئيس السيسي عن طفلة غالبها النوم بحفل قادرون باختلاف: مستنى وممكن أقعد ساعة

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 12:45 م
الرئيس السيسي عن طفلة غالبها النوم بحفل قادرون باختلاف: مستنى وممكن أقعد ساعة الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى

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داعب الرئيس عبدالفتاح السيسى، الإعلامى إبراهيم فايق، خلال فقرة "إسأل الرئيس" بعدما غافل طفلة النعاس، قائلا: "لو بنتنا اللى نامت.. سبها هى مع ربنا بقا.. وأنا مستنى.. ممكن أقعد ساعة".

 

وقالت الطفلة تاليا خلال حفل قادرون باختلاف: "ازى حضرتك يا فخامة الرئيس صباح الخير..ورد الرئيس: صباح النور على البنور.

 

وسالت الطفلة الرئيس قائلة: "بسال الرئيس: حضرتك عندك احفاد؟ ازاى بتعقد معاهم وسط المشاغل".

 

رد الرئيس: "أيوه عندى أحفاد ويوم الجمعة بعد الصلاة بتغذا معاهم فى الغالب وبيبقا فيه فرصة اتكلم معاهم وأقعد معاهم".


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