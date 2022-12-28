الحوار المجتمعى بقرية أبو حمر بسيون يطالب بالغاز والرصف والخدمات الصحية والكهرباء

الغربيــــة عادل ضرة

شهدت قرية أبو حمر مركز بسيون بمحافظة الغربية جلسة الحوار المجتمعي مبادرة حياة كريمة بحضور نجوى العشيري السكرتير العام للمحافظة والمحاسب اسلام النجار رئيس مركز ومدينة بسيون والمهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية والمهندس عبدالله القادر حراز مسئول شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية وسيد المهر مدير إدارة الشباب والرياضة ببسيون و جيهان الذهبي ومصطفى حتاته مسئولي حياة كريمة

حيث أقيم مساء اليوم بقرية ابوحمر ، الحوار المجتمعى للإعلان عن مشروعات مبادرة حياة كريمة، بنطاق الوحدة المحلية لقرية ابوحمر ، تم فيه الإعلان عن مشروعات المبادرة بنطاق القرية وتوابعها، وبمشاركة أهالى قرية ابو حمرو توابعها.

تم خلال اللقاء إجراء العديد من الحوارات والمناقشات والاستماع لمطالب المواطنين، وتم التأكيد لأهالى القرية، على أنه سيتم خلال أعمال المبادرة، إنشاء مشروعات تعليمية تضم أعمال توسعات وإحلال و تجديد و إنشاء مدارس جديدة، بجانب استكمال الوصلات المنزلية للصرف الصحي و إقامة مركز طب أسرة كامل يقدم الرعاية الصحية بجانب البدء فى منظومة التأمين الصحى بجانب الخدمات الأساسية التى تقدمها المبادرة منها مياه الشرب والصرف الصحى وشبكات الإتصالات والغاز الطبيعى والكهرباء كما تقدم المبادرة العديد من مشروعات التنمية البشرية والتمكين الإقتصادى.



جانب من الحوار المجتمعي



جانب من الحوار المجتمعي



جانب من الحوار المجتمعي



جانب من الحوار المجتمعي



جانب من الحوار المجتمعي



جانب من الحوار المجتمعي



جانب من الحوار المجتمعي