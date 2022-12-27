سقوط عاطل بحوزته 12 طربة حشيش بالغربية

الغربية مصطفى عادل

تمكنت الأجهزة الأمنية ب مديرية أمن الغربية ، من ضبط عنصر إجرامي وبحوزته 12 طربة حشيش بقصد الاتجار، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وكانت معلومات قد وردت لضباط مباحث قسم أول طنطا بقيام عاطل له معلومات جنائية، بالاتجار في المواد المخدرة ، وعقب تقنيين الإجراءات واعداد اكمنة تم ضبط المتهم وبحوزته 12 طربة حشيش بقصد الاتجار تم التحفظ على المضبوطات وإحالة المتهم للنيابة العامة.

من ناحيه أخرى أقدم طالب بالصف الثالث الإعدادي على إنهاء حياته شنقاً داخل منزله بقرية كفر مشله مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية بسبب أزمة نفسية وتم نقل الجثة للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كانت أسرة الطالب قد فوجئوا به مشنوقا داخل المنزل، وتم إخطار الشرطة بالواقعة، وانتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ وتبين أن الجثة لطالب بالصف الثالث الإعدادي ويدعي"ادم.ع. ع.د"، وتم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وبالفحص المبدئي للواقعة تبين مروره بأزمة نفسية دفعته للتخلص من حياته.