ضبط 4000 رغيف بلدى قبل تهريبها وتحرير 22 محضر متنوع بالغربية

تمكنت حملة تموينية مكبرة بمركز طنطا برئاسة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز ضمت محمد شعبان مدير عام إدارة تموين مركز طنطا، ومفتشى الرقابة بالإدارة، قامت بتحرير 22 محضرا متنوعا منها 5 محاضر لمخابز قامت بانتاج خبز بلدى مدعم ناقص الوزن بأوزان تتراوح بين 12و 14 و15 و17 و19 جم عجز فى الرغيف الواحد، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم ضبط 4000 رغيف خبز بلدى مدعم أثناء تهريبها، وتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية و3 محاضر لإنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات.

وتمكنت الحملة من ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية عبارة عن توابل بكل أنواعها، تم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر لمخابز قامت بتسحيل كميات وهمية بغرض الاستيلاءعلى الدعم وسرقة المال العام ومحاضر لسلع بدون فواتير ومحاضر توقف عن الإنتاج لمخابز بلدية وتحرير محاضر عدم وجود شهادة صحية.

كما شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية حملة تموينية مكبرة بناءا على تعليمات هيئة الرقابة الإدارية بتشديد الرقابة على الأسواق العامة ضمت ياسر مراد مديرالإدارة ومحمد الشيخ مدير الرقابة، حيث تمكنت من ضبط 1200 كجم فيجيتار دواجن ولحوم انتهاء 7/8/2022 داخل مخزن غير مرخص للمواد الغذائية بطنطا وتحرر محضر بالواقعة. كما قامت حملة للمرور على المخابز بإدارة تموين بندر طنطا بتحرير سبعة محاضر موازين شريحة أولى وثانية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.