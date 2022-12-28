الإحصاء: 1.6 مليون نسمة زيادة فى عدد سكان مصر خلال عام 2022

كتب مدحت عادل

أعلنت الساعة السكانية الموجودة أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 104.4 مليون نسمة بنهاية عام 2022 بزيادة قدرها 1.6 مليون نسمة؛ حيث بلغ عدد سكان مصر 102.8 مليون نسمة في الأول من يناير 2022.

أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان خلال عام 2022

1. القاهرة 10.2 مليون نسمة.

2. الجيزة 9.5 مليون نسمة.

3. الشرقية 7.9 مليون نسمة.

4. الدقهلية 7 مليون نسمة.

5. البحيرة 6.8 مليون نسمة.

6. المنيا 6.3 مليون نسمة.

7. القليوبية 6.1 مليون نسمة.

8. سوهاج 5.7 مليون نسمة.

9. الإسكندرية 5.5 مليون نسمة.

10. الغربية 5.4 مليون نسمة.

القوى العاملة خلال الربع الأول (يناير - مارس ) من عام 2022

• سجل حجم قوة العمل 29.9 مليون فرد.

• بلغ عدد المشتغلين 27.8 مليون مشتغل.

• سجل عدد المتعطلين 2.1 مليون متعطل.

• بلغ معدل البطالة 7.2 % من إجمالي قوة العمل.

القوى العاملة خلال الربع الثاني (أبريل - يونيو) من عام 2022

• سجل حجم قوة العمل 30 مليون فرد.

• بلغ عدد المشتغلين 27.8 مليون مشتغل.

• سجل عدد المتعطلين 2.2 مليون متعطل.

• بلغ معدل البطالة 7.2 % من إجمالي قوة العمل.

القوى العاملة خلال الربع الثالث (يوليو - سبتمبر) من عام 2022

• سجل حجم قوة العمل 30.3 مليون فرد.

• بلغ عدد المشتغلين 28 مليون مشتغل.

• سجل عدد المتعطلين 2.3 مليون متعطل.

• بلغ معدل البطالة 7.4 % من إجمالي قوة العمل.