224 مليون نسخة صحفية تم توزيعها محليا وخارجيا عام 2021.. انفو جراف

كتب مدحت عادل

تناولت النشرة السنوية للإحصاءات الثقافية عام "2021"، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مجموعة من التطورات الهامة والمتعلقة بتطور عدد ساعات الارسال والصحف المصدرة، ودور العرض والمسارح خلال تلك الفترة.

وجاءت أهم تلك المؤشرات بالإنفو جراف وفقا لما يلي:

بلغ عدد ساعات الارسال للقنوات المرئية 178 ألف/ سـاعة عام 2021 وهو نفس العام السابق.

بلغ عدد ساعات الارسال بالشبكات المسموعة 189ألف/ ساعة عام2021 وهو نفس العام السابق.

بلغ عدد الصحف التى صدرت 61 صحيفة عام 2021، مقابل 59 صحيفة عام 2020 بزيادة 3.4٪.



عدد ساعات الارسال

بلغ عدد النسخ الموزعة للصحف داخلياً وخارجياً 224 مليون نسخة عام 2021، مقابل 199 مليون نسخة عام 2020 بزيادة بلغت نسبتها 12.6٪.



عدد نسخ الصحف الموزعة محليا وخارجيا

بلغ عدد الكتب والكتيبات المؤلفة والمترجمة التى تم طبعها 1884 عام 2021، مقابل 1827 عام 2020 بزيادة بلغت نسبتها 3.1٪.

بلغ عدد دور الكتب والمكتبات العامة والمتخصصة ومكتبات الجامعات والمعاهد 1403 مكتبة عام 2021، مقابل 1353مكتبة عام 2020 بزيادة بلغت نسبتها 3.7٪.

سجل عدد القاعات بدور عرض الأفلام السينمائية 250 قاعة عام 2021، مقابل 243 قاعة عام 2020 بزيادة بلغت نسبتها 2.9٪.

بلغ عدد المسارح 41 مسرحاً عام 2021 مقابل 40 مسرحاً عام 2020 بزيادة بلغت نسبتها 2.5٪.

بلغ عدد الفرق المسرحية الوطنية 73 فرقة عام 2021، مقابل 72 فرقة عام 2020 بزيادة بلغت نسبتها 1.4٪.

بلغ عدد قصور وبيوت الثقافة 347 قصر وبيت ثقافة عام 2021 مقابل 346 قصر وبـيت ثقافــة عام 2020 بزيادة بلغت نسبتها 0.3٪.

بلغ عدد الجمعيـات الثقـافية 241 جمعية عام 2021، مقابـل 234 جمعية عام 2020 بزيادة 3٪.

بلغ عـدد المتاحف والحدائق 149 متحف وحديقة عام 2021 مقابـل 148 متحف وحديقة عـام 2020 بزيادة 0.7٪.

بلغ عدد المناطق الأثرية 143 منطقة أثرية عام 2021 مقابل 145منطقة أثرية عام 2020 بانخفاض بلغت نسبته 1.4٪.

سجل عدد المحميات الطبيعية 31 محمية طبيعية عام 2021 وهو نفس العام السابق، وبلغ عدد المعارض الزراعية والصناعية التي أقامتها مصر بالداخل وشاركت فيها بالخارج 26 معرضاً عام 2021.