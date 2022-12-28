افتتاح وحدات مشروع أبراج التعاونيات بالمنصورة.. صور

وخلال الافتتاح سلم محافظ الدقهلية ورئيس هيئة التعاونيات نماذج من الوحدات السكنية بالأبراج لعدد من الحاجزين بالمشروع، وهنأ محافظ الدقهلية المواطنين الحاجزين بافتتاح المشروع وتسليم الوحدات لهم..

وأشار " المحافظ "، إلي أن مشروع ابراج التعاونيات ظل متوقفا لأكثر من 20 عاماً وقد بذلت المحافظة جهودا كبيره بالتنسيق مع هيئة التعاونيات للانتهاء من المشروع تلبية لمطالب اصحاب هذه الوحدات .

كما أشار "مختار" إلي أن المحافظة ساهمت من جانبها بمبلغ 12.5 مليون جنيه، لإنهاء مشكلة المرافق بالعمارات السكنية، وذلك من حساب الصناديق الخاصة بالمحافظة، وذلك دفعا للعمل بالمشروع وسرعة إنجازه عملا علي راحة المواطنين الحاجزين.

ووجه "رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء" الشكر والتقدير لجهود الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية، علي دعم توصيل المرافق للمشروع وانهاء تنفيذه علي اكمل وجه بالتنسيق والتعاون مع الهيئة.

وفي ذات السياق، التقي "مختار"و"نصار" بعدد من المواطنين الحاجزين، تم خلاله الاستماع إلى مقترحاتهم ومطالبهم، بشأن المشكلات التشغيلية للعمارات بالمشروع حرصا علي حقوق جميع الأطراف، ووعد رئيس الهيئة بدراسة كافة المقترحات والمطالب والعمل علي تحقيقها وفقا للإمكانيات المتاحة بالتنسيق مع المحافظة.

حضر الافتتاح المحاسب متولي عبد العال رئيس حي غرب المنصورة، والمهندسة مني الساعي مدير عام متابعة المشروعات بديوان عام المحافظة، وقيادات هيئة التعاونيات بالمنصورة، وعدد من المواطنين الحاجزين بالوحدات السكنية بالمشروع الذين عبروا عن سعادتهم بافتتاح المشروع.